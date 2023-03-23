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不再說「侯侯做代誌」？ 侯友宜關鍵轉折點曝光

記者張曼蘋／新北23日電
新北市長侯友宜對2024態度從「侯侯做代誌」到「願意為國家奉獻」，漸趨明朗。(本報資料照片)
新北市長侯友宜對2024態度從「侯侯做代誌」到「願意為國家奉獻」，漸趨明朗。(本報資料照片)

新北市長侯友宜對2024態度從「侯侯做代誌」到「願意為國家奉獻」，漸趨明朗，侯核心幕僚指出，侯轉變關鍵轉折點國民黨「黑金風暴」，如今黨內採徵召，若黨需要他，侯友宜一定會承擔，相當於等黨主席朱立倫開口。

侯友宜昨被問到若被黨徵召選2024時，罕見清楚表態立場，他說，從事公職40幾年以來，人生只有一個目標，永遠保持他不變的初心，「只要願意為國家、為人民盡最大的貢獻跟奉獻，這本來就是每一個人該做的事情。」而不再只是以「侯侯做代誌」帶過。隨即，下午朱立倫即宣布採取徵召，且中央提名委員會成員包括主席、副主席、秘書長、立院黨團總召集人、各選舉區國民黨執政的直轄市及縣市首長。

黨內人士認為，侯友宜前幾日從「團隊只要需要我，都會全力以赴」、「相信主席（朱立倫）一定會適才適所做妥善的安排」，再加上如今「願意為國家奉獻」，雖然朱立倫與侯友宜雖未交惡，但兩人近期「一搭一唱」，默契與時間點都搭配的很好，相信兩人對於「某些事」已有共識。

侯團隊核心幕僚也透露，侯友宜從頭到尾就是做他該做的事，「當大家要你去承擔，而你不去承擔，實在不符合侯的個性，但要叫他要主動去爭取更不是他，就看國民黨需不需要他，國民黨若真的要他，按照市長的個性一定會承擔。」只是像提名委員會的部分，恐被說是球員兼裁判，這仍需要黨中央去解決。

侯友宜之所以有明顯回應的轉變，關鍵點其實是選策會的黑金風暴。該幕僚認為，先前侯致電給朱討論名單的事情，總不能說過度干涉國民黨內事務後，又不願意承擔人家希望你承擔的事情，這是做人道理，更是符合侯友宜個性的道理，國民黨在黑金後，必須要改變，而轉變的過程中，身為黨員總不能都不做，畢竟去年因為身為縣市首長候選人，拒絕過縣市長提委會，這次因為是立委提名，拒絕就說不過去。

侯友宜最新總統民調下滑，反觀副總統賴清德穩如泰山，近侯人士則說，侯友宜雖認為民調是「浮雲」，但也是會擔憂，最主要是侯下滑，賴卻完全沒變，也可能顯示侯友宜在落跑議題還未脫身，朱立倫提徵召可能就是為他解套。

近侯人士認為，這次民調下滑很多，跟政治議題談太多有關，以往因為侯的政治色彩較不分藍綠，才會在施政上獲高支持度，雖然這次支持度下滑，可是「不滿意度」並未增加，當總統大選氛圍很強時，偏綠立場的人就可能會不表態。

侯友宜 國民黨 提名

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