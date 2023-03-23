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馬英九訪陸 國安局長：隨扈不配槍 與尊嚴無關

記者林縉明、林佳彣、林麗玉／台北23日電
馬英九將赴中國大陸祭祖，傳出隨扈不配戴槍；國安局長蔡明彥22日表示，卸任總統、副總統出訪每次情況不同，隨扈不配槍不會有尊嚴掃地的問題。（本報資料照片）
馬英九將赴中國大陸祭祖，傳出隨扈不配戴槍；國安局長蔡明彥22日表示，卸任總統、副總統出訪每次情況不同，隨扈不配槍不會有尊嚴掃地的問題。（本報資料照片）

前總統馬英九將於3月27日至4月7日率團赴陸祭祖並交流。傳出馬英九訪陸隨扈不配戴槍，國安局長蔡明彥昨天表示，卸任總統、副總統出訪隨扈配置，每次情況不同，目前還在規畫當中，不配槍不會有尊嚴掃地的問題。

新任國安局長蔡明彥昨天首度赴立法院外交及國防委員會備詢。國民黨立委江啟臣質詢對馬英九赴陸祭祖兼交流的看法，蔡明彥表示，中共20大後，今年是「一國兩制台灣方案、民主協商」元年，因此馬英九赴陸有政治意涵，要注意大陸有無統戰操作，「但我相信，馬前總統具卸任元首身分，會注意到這方面問題」，只要符合法律規範，國安局都予以尊重。

對於隨扈配戴槍械問題，蔡明彥說，卸任正副元首出訪依照特勤條例、卸任總統副總統禮遇條例規畫，每次出訪個案情形都不同；前副總統連戰卸任後14次出訪，僅有1次隨扈配槍，是在2005年連戰赴陸訪問時；卸任副總統蕭萬長出訪7次也都沒配戴槍；前總統李登輝卸任後出訪，維安特勤也沒有配槍，不配槍不會有尊嚴掃地的問題。

前總統馬英九將赴大陸祭祖，國民黨主席朱立倫表示，馬英九前總統下周到大陸祭祖，也會帶領青年學子一起進行青年交流，兩岸關係透過國民黨的努力，希望能夠更和平。國民黨前主席洪秀柱昨表示，馬前總統都卸任了，回去祭祖是天經地義的事，沒有什麼不可以。民眾黨主席柯文哲也說，不要一開始就說人家是壞人，馬英九什麼事情都還沒做，就說他被收買統戰，罵一大堆，何必這樣？

馬英九 國民黨 20大

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