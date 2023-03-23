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在美僑社拒接待 柯文哲：不可能百分百被歡迎

台灣新聞組╱台北23日電
民眾黨主席柯文哲。(記者林俊良／攝影)
民眾黨主席柯文哲。(記者林俊良／攝影)

民眾黨主席柯文哲預計4月8日訪美，據傳行程安排並不順利，傳出有僑社批評柯「心中沒台灣主體意識，眼裡無公民社會價值」。柯文哲昨天表示，政治上不可能百分之百被歡迎。

本報系聯合報報導，柯文哲4月8日將展開21天的美國行，昨天被問及這次訪美行程，是否有僑胞拒接待？柯文哲表示，政治上不可能百分之百歡迎，歡迎的沒跑出來講，不歡迎的跑出來講，他沒有特別要去處理這塊，自然就好，還是那句話，政治上不可能百分之百被人歡迎。

台北中國時報報導，先前曾有民眾黨人士透露，美方不認為柯文哲是強而有力的總統人選，加上溝通有狀況，不少外賓第一時間知道柯文哲想會見，態度都不置可否，柯想拜會的德州州長、休士頓市長及波士頓市長則是已讀不回。

此外，該人士透露，柯文哲拜訪國會議員屢碰壁，只好透過黨籍立委吳欣盈陪同參訪，以「立委對議員」的形式交流，想會見曾角逐美國總統與紐約市長的楊安澤，同樣沒下文，顯示國會兩大黨及政界第三勢力都不怎麼想見柯。

據報導，另有僑胞社團不歡迎柯文哲，台灣人公共事務會南德州分會和休士頓台灣同鄉會共同聲明表示，柯文哲即將在4月帶領民眾黨團隊到訪南德州休士頓，呼籲會員看清柯是不願意與世界各地民主同盟站在一起的政客，更不要忘記柯是如何背叛原本支持他的台灣本土派。

柯文哲 德州 休士頓

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