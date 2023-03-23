鼓掌通過 民進黨4/12提名賴清德選總統

民進黨22日鼓掌通過4月12日提名賴清德選總統。圖為賴22日晚出席台南活動致詞。(記者劉學聖／攝影)

民進黨 總統初選僅黨主席賴清德 一人登記，民進黨中執會昨天通過參選人資格審查，並同意同額競選、停辦民意調查作業，接下來將於4月12日正式公告總統提名 名單。

本報系聯合報報導，昨天中執會由民進黨立院黨團總召柯建銘代理主持會議，各派系不到十分鐘，就在一片鼓掌聲中通過賴清德資格審查。民進黨總統人選定於一尊，將砲火持續對準國民黨極可能被徵召參選總統的新北市長侯友宜。

台北中國時報報導，民進黨2024提早定賴清德於一尊，黨政人士指出，雖然賴清德已通過審查，但是以賴清德的個性，總統選戰模式要到被提名後才會真正明朗；而目前台灣現況，除了兩岸國際情勢，民生經濟會是賴清德未來選戰一大重點。

黨政人士舉例，去年九合一選戰，從各家民調來看，總統聲望跟民進黨支持度民調看起來都很不錯，但是沒想到不願意出來投票有那麼多，因而會擔心2024有支持者不出來投票的情況，所以是否讓人民感動或觸動民心很重要；現在對於行政部門接地氣這部分，閣揆陳建仁及副閣揆鄭文燦都有在此下工夫。

報導指出，目前兩岸論述，是賴清德最受外界關注，還有就是爭取年輕選票問題；黨內人士也承認，「賴清德在年輕票上較弱」，近期黨部也規畫「青年對話行動」；賴清德主持黨務主管會報時曾要求民主學院、青年部必需規畫「民進黨青年從政者的必修課」，做出與國民黨的區別，要用一套「賴式青年戰法」殺出重圍。