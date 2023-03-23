藍設提名委員會 縣市長自願參加

國民黨「中央選舉提名委員會」納入執政的14縣市長，新北市長侯友宜(中)23日表示尊重黨主席安排。(記者張曼蘋／攝影)

因應2024立委選舉，國民黨 中常會昨天通過成立「中央選舉提名 委員會」，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括主席、副主席、秘書長、立法院黨團總召集，並納入國民黨執政的14縣市長。朱立倫表示，「未來我們一起參與提名，國民黨要靠團隊一起來努力，共同全力輔選」。

朱立倫日前邀請新北市長侯友宜 、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政加入「中央選舉提名委員會」。侯友宜昨天表示，尊重黨主席安排。該份名單只有職稱，並未指定任一縣市長，未來縣市長有需要，可以跨區參與提名，針對需要的區域自行參加。

被問到是否加入國民黨提名委員會時，侯友宜表示，尊重黨主席的安排，對黨提名委員會，各縣市首長只要黨有需要，大家都義無反顧，要全力團結在一起，面對所有的挑戰，為國家、為人民、為團隊做出最大的貢獻力量。

「中央選舉提名委員會」指定成員包括去年九合一選舉即在名單內的副主席夏立言、連勝文和秘書長黃健庭，以及去年因為利益迴避未參加的副主席、嘉義市長黃敏惠，負責審核建議立委提名人選及策進輔選工作。

黨務主管指出，過去「中央選舉提名委員會」都是提名總統、立委，不過，今年為了避免未來可能徵召侯友宜參選總統，將導致「球員兼裁判」的問題，因此限於提名立委而排除提名總統；另外，為怕縣市長加入提名委員會可能為難，因此開放自願參加。

有關立委選舉時程，朱立倫表示，第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段要在6月18日完成。對於艱困選區，國民黨要號召更多勇敢的藍軍新勇士，勇敢的承擔參選。