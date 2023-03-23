我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

冷眼集／沉潛期一過 民進黨又開始搶位子

記者 蔡晉宇
駐日代表謝長廷被推薦任大法官。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷被推薦任大法官。(本報資料照片)

民進黨2016年完全執政以來，行政、立法已經一把抓，2020年監察院換屆後也「綠化」，全是蔡總統提名監委，如今司法院大法官再由蔡總統獨攬提名，外界有更多疑慮；孰料，府方呼籲各界推薦大法官人選，連民進黨派系也欲分一杯羹，所謂吃相難看，莫過於此。

去年九合一大選慘敗後，民進黨士氣跌落谷底，連帶讓派系間搶資源、分油水的動作低調許多；但近期，綠營民調觸底反彈，各派系為了立委初選的各種動作又紛紛出籠。

檯面上的民進黨「3大3小」派系要搶立委位置，連已式微的謝系都沒閒著，甚至更敢要，一出手就直指扮演司法最後一道防線的大法官席位。此事引發議論、令人感到意外之餘，也顯示出民進黨的「沉潛期」已過，又回到往日熟悉的搶資源、分位子模式。謝系基金會推薦謝長廷擔任大法官的消息一出，首先發難的是黨內其他派系，由此可見一斑。

回到推薦謝長廷出任大法官的事件本身，儘管謝曾有律師專業背景，但謝本人或身邊核心幕僚都應該思考那句政治俗諺：「上台看身段，下台看背影。」謝長廷已歷任政府要職，甚至出使日本，還要在從政尾聲留下了派系介入司法的汙點？

今年初內閣改組，前閣揆蘇貞昌「被下台」後，民進黨內即有流傳個玩笑話，乾脆提名蘇貞昌當大法官好了，讓他有個事做，也有安撫蘇系效果。沒想到，竟有派系真要推薦和蘇高度同質性的謝長廷出任大法官。雖說推薦未必能獲遴任，但政治人物向來被譏「吃銅吃鐵」，而連大法官都想染指，也未免「太敢要」了？

大法官 民進黨 提名

上一則

新聞評論／從盧秀燕的「客氣」看蔡政府的浮誇

下一則

拿台當籌碼 宏國疑兩面兜售邦交 預告式操作不尋常

延伸閱讀

桃園市立圖書館外包蘇貞昌女兒 市府：前朝指示

桃園市立圖書館外包蘇貞昌女兒 市府：前朝指示
觀察站／「大仁哥」備詢初登場 頻看稿多實問虛答

觀察站／「大仁哥」備詢初登場 頻看稿多實問虛答
首度表態 蘇貞昌挺賴清德選總統：要選對的人守護台灣

首度表態 蘇貞昌挺賴清德選總統：要選對的人守護台灣
蘇貞昌表態支持賴清德 首次高呼：讓賴清德當下任總統

蘇貞昌表態支持賴清德 首次高呼：讓賴清德當下任總統

熱門新聞

馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照