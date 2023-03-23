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新聞評論／從盧秀燕的「客氣」看蔡政府的浮誇

聯合報社論
盧秀燕的一句「客氣」，戳破了民進黨政府令人瞠目結舌的揮霍浮誇風。(本報資料照片)
盧秀燕的一句「客氣」，戳破了民進黨政府令人瞠目結舌的揮霍浮誇風。(本報資料照片)

台中市巨蛋經費從65億元(台幣，下同，約2億1406萬美元)追加到近100億，民進黨議員要求市府說明；市長盧秀燕不慍不火舉了兩個例子，當即讓對方啞口無言。她說，新竹棒球場從3.5億變12億，台南市捷運則從758億變5000億；而台中巨蛋經費增加是國際因素，是核實在計算。盧秀燕還說，今天講得算「客氣」，去年電價漲8％，最近又漲11％，鋼價、原物料當然會跟著漲，中央應做好物價監控。

如此犀利的答詢，即在立法院也不容易見到。盧秀燕隨手即能舉出其他縣市預算暴漲的實例，足見她視野寬闊而施政平穩扎實，讓民進黨無言以對。更值得注意的是，這番詢答輕輕劃開了兩個真相：其一，蔡英文執政7年，中央和地方各種建設多麼浮誇，經費三級跳、五級跳的情事司空見慣。其二，政府每每告訴民眾，台灣物價上漲率僅1%到2%；但在真實世界，市場價格卻以2、3成的速度上漲，而公共工程更是區區幾年即翻漲3、5倍。政府和人民簡直像處於平行世界。

以台中巨蛋的經費為例，從65億追加到99.98億元，幅度超過5成，看起來已很嚇人。但比起新竹棒球場從3.5億變成12億元，整整增加兩倍半，台中巨蛋的漲幅只算「小巫」。至於台南市捷運從700多億增加為5000億元，則暴增了5.6倍；儘管台南聲稱是因運程範圍和距離增加，但這樣的落差，仍然讓人難以想像原來的經費是如何編列的。台南市政府又聲稱，南捷每公里造價僅19億元，比起北捷的26億「便宜很多」。但是台南市的土地和台北市的土地取得成本，哪能相提並論？何況，北捷有北北基桃的近千萬區域人口支撐，但台南市人口不及其5分之1，和北捷的乘客量相去太多。

蔡總統上任後力推「前瞻基礎建設」，其中高調標示「軌道建設」，從此開啟了各縣市競相興建捷運與輕軌的競賽。如今回看，宛如一場夢魘。事實是，高雄和台中的捷運起步稍早，都仍處於嚴重虧損狀態；台南如果只以6都「唯獨我沒捷運」為由，要加入這場現代化城市標備競逐，而未精算客源和財源，急切欲投入，試想，前瞻建設經費宣稱是8年8800億元，而僅台南捷運就要花費5000億元；則這個美其名為「前瞻」的大舞台，已成為多深的建設窟窿！

最近鬧得沸沸揚揚的基隆捷運，更是蔡政府中央和地方聯手的「傑作」。2017年前瞻建設推出時，蔡總統特別宣布基隆將興建「輕軌」，80億元經費全由中央埋單。不料，輕軌因欠缺可行性，一拖數年，才由交通部長林佳龍宣布「升級」為捷運，經費也鯉躍龍門升至400多億元。更意外的是，去年行政院正式拍板，經費又由400多億飆升至700億，而基隆市的自籌配合款竟由17億暴增為53億元。正因如此，新任基隆市長謝國樑才會覺得難以下嚥。

綜觀上述公共工程的經費追加，中央與地方不僅不落實預算編列，尚未開工即暴增數倍的情況時有所聞，幾不把預算當一回事。若再算上高鐵的南延北伸，只能說是黑洞。更嚴重的是，在這種虛矯的作風下，各方發明了一種「釣魚式計畫」：先低報所需經費，俟建設成案後，再三級跳追加。可見，這個政府揮霍公帑絕不手軟，債務全都可以留給子孫。

盧秀燕的一席答詢，一句「客氣」，戳破了民進黨政府令人瞠目結舌的揮霍浮誇風。好高騖遠的心態，潦草的計畫評估，任意暴增的經費，不對稱的財務能力，你不擔心嗎？(轉載自聯合報社論)

捷運 預算 民進黨

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