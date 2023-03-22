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2024大選最新民調：賴清德支持度逆轉勝 侯友宜重挫

記者張曼蘋、蔡晉宇／台北22日電
民進黨主席賴清德。(本報資料照片)
民進黨主席賴清德。(本報資料照片)

台灣民意基金會昨天公布最新民調，關於2024年總統大選支持度，副總統賴清德以36.2%居首，新北市長侯友宜24.8%、台北市前市長柯文哲19%。和2月相比，賴清德支持度上揚8.5個百分點，逆轉落後局面，侯友宜支持度下跌7.6個百分點。

民調以2024年總統大選，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲3人競爭為題，受訪者36.2%支持賴清德，24.8%侯友宜，19%柯文哲，12.2%尚未能決定，7.8%沒意見、不知道、拒答。

從年齡層看，20歲至24 歲，賴清德以 33.2%後來居上，柯文哲 23.7%居次，侯友宜 15.7%居第三；25歲至44 歲，柯文哲領先賴侯兩人；45 歲以上，賴清德以至少6個百分點差距領先侯友宜，柯文哲在60歲以上處處碰壁，只有約6個百分點支持。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，總統選舉競爭已重新洗牌，賴清德強勢崛起，大幅領先被外界看好將代表國民黨參選的侯友宜， 以及柯文哲。這是否會是2024總統大選的重要轉折點，值得關注。

游盈隆分析，目前為止，賴清德與侯友宜穩定地居前兩名，互有領先，柯文哲續居第三，迄無急起直追跡象。總統選舉還沒正式開始，民主選舉的最重要特質，就是結果的不確定，總統大選結果，不只決定台灣未來發展方向，也會重大影響區域和全球大勢走向，各種影響選舉結果的變數將層出不窮，任何人急於對選舉結果下斷言，皆非明智之舉。

侯友宜昨早出席身障者持愛心卡搭捷運可扣點發布暨復康巴士捐贈記者會，受訪被問到民調下滑時表示，民調像浮雲一樣上上下下，都值得參考，隨時要自我惕勵，面對本身問題所在要全力檢討，讓工作都可以非常順利，最主要是要傾聽人民聲音，以民為天，面對大小事情全力以赴。

另外，對於民調下降是否跟可能參選總統有關？侯友宜強調，民調過程中，他不斷讓新北市政如何要更到位，這段時間他不斷在基層傾聽民意，解決問題，他還會緊盯很多重大建設，因此2030新願景建設，3大軸心、6大產業，軌道建設才是他最關心的，所以民調部分會針對所有問題，更加大力推動市政建設。

民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
新北市長侯友宜。(本報資料照片)
新北市長侯友宜。(本報資料照片)
台灣民意基金會民調顯示，副總統賴清德民調已逆轉新北市長侯友宜。(圖：台灣民意基金...
台灣民意基金會民調顯示，副總統賴清德民調已逆轉新北市長侯友宜。(圖：台灣民意基金會提供)

侯友宜 賴清德 柯文哲

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