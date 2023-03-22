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民企老闆當台鹽綠能董事 綠涉利益輸送？立委籲賴表態

記者歐陽良盈、蔡晉宇／台北22日電
台鹽綠能1董事是八八槍擊案關鍵人，涉利益輸送，立委要賴清德表態。(記者黃仲裕／攝影)
台鹽綠能1董事是八八槍擊案關鍵人，涉利益輸送，立委要賴清德表態。(記者黃仲裕／攝影)

民眾黨立委陳琬惠昨舉行記者會，指國營企業台鹽成立子公司「台鹽綠能」，其中一席董事為「承暘光電」，承暘光電負責人蔡清旭是台南八八槍擊案關鍵人，與民進黨前中執委郭再欽關係密切，雙方曾有過土地買賣，2020年由台鹽和台泥得標的案子最後分包給蔡施作，質疑其中有無利益輸送。

陳琬惠16日曾在立法院經濟委員會質詢，「一間民間企業怎麼會成為官股子公司的董事？是誰同意？」國營會執行長劉明忠表示當時經濟部曾反對，但時任台鹽董事長、民進黨第19屆中執委陳啟昱卻堅持。

陳琬惠指出，2020年9月台鹽綠能董事會通過承攬台泥嘉謙綠能約14.7億元(台幣，下同，約4820萬美元)的「嘉義義竹漁電共生案ＥＰＣ統包工程」，同年12月台鹽綠能發包給聯鋌營造公司該案土木工程採購案約3.08億元，最後分包給蔡的公司承作，質疑「左手換右手」是否私相授受、利益輸送？經濟部渾然不覺，還是當時的中執委比經濟部長還大咖？當天經濟部長王美花允諾一個月後給陳琬惠辦公室相關報告。

陳琬惠表示，民進黨主席賴清德上任後推出「改革三支箭」，對於上屆中執委涉入綠能黑幕「如何拆彈？」外界都拿放大鏡在看。她重申支持能源轉型，但拒絕「綠能蟑螂」橫行；國營企業輔助政府推動光電政策立意良善，但官股代表卻私相授受、利益輸送形成臭不可聞的「光電權貴集團」，呼籲執政黨說清楚、講明白。民進黨昨天對此並未回應。

綠能 民進黨 賴清德

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