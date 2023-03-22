入國民黨中央提名委員會？侯友宜鬆口：義無反顧

國民黨22日成立「中央選舉提名委員會」，邀請新北市長侯友宜等人加入。圖為侯友宜21日出席銀髮宅動土典禮。(記者葉信菉／攝影)

因應2024大選，國民黨 今將成立「中央選舉提名 委員會」，由黨主席朱立倫任召集人，邀請新北市長侯友宜 、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政加入。據了解，侯友宜決定「尊重黨的決定和安排」，並希望4個直轄市長一起加入，大家共同承擔。

該委員會成員也包括去年九合一大選即在名單內的副主席夏立言、連勝文和秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。另嘉義市長黃敏惠上次因擔心球員兼裁判而婉拒加入，這次也有受邀。

黨務人士指出，4縣市首長加入是「好看的名單」，但決策成員其實是主席、秘書長和副主席。對於侯友宜未來是否會有「球員兼裁判」的疑慮，該人士直言，既然朱立倫要邀侯，一開始就要想到這個問題，這是朱必須解決的。

侯友宜昨天受訪表示，身為黨員，擔任縣市首長的人都應有機會共襄盛舉，「尤其為台灣好，義無反顧」；蔣萬安也說，「我們大家就是一起努力，一起承擔」；張善政上周已表示，只要能凝聚共識、促進團結，各種形式都不會拘泥。

有媒體報導，侯陣營計畫4月起投入總統大選暖身，將串聯蔣萬安、張善政及基隆市長謝國樑共同打團體戰。侯友宜說，4都市長上任以來都有緊密聯繫。

立委謝衣鳯昨就職國民黨彰化縣黨部新任主委，她致詞時當著台下朱立倫的面，強調國民黨最強的母雞是侯友宜。

此外，國民黨今天開始立委第一階段提名領表登記，昨天公布候選人公約，新增規範「候選人必須確實依規定提供學經歷等相關文（證）件，若有任何不實，必須自行負責」。今天中常會將通過「立委選舉作業細則」。針對初選民調部分，規範經協調產生建議提名人選之選舉區，不辦理黨員投票和民意調查；經各該選舉區所有登記同志二分之一以上（含二分之一）協調同意，該選舉區得不辦理黨員投票，而以2家（3家）民調機構調查結果作為建議提名之依據。