高虹安查棒球場 經手人：上級要求趕工開幕

新竹市長高虹安就職一百天，綠營批她把棒球場變成「政治提款機」，高虹安說，「不是政治清算」，是釐清過程。（記者葉信菉／攝影）

新竹市立棒球場工程重建案被視為「大祕寶」，市府3月底開挖還能挖出什麼寶？新竹市長高虹安就職100天，接受本報系聯合報專訪表示，工程環節每道關卡應該皆有保護機制，但經手多人都「剛好」看走了眼，已有承辦同仁坦言「上級長官」要求趕工開幕，「不敢說是弊案，但疑雲重重」，行政疏失是否升級至貪贓枉法要由檢調認定。

上級長官是否為前市長林智堅 ？高虹安沒正面回答，僅說同仁確實有來自「上級」的壓力。林智堅至昨天截稿仍沒回應。

藍營議員肯定勇敢面對前朝公共工程爭議，努力揭弊讓市民有感；民進黨團議員則高呼「停止政治惡鬥，重啟市政建設」，質疑挖大祕寶如考古學家，「百日施政、一事無成」，市府應說明棒球場挖到現在，何時要完成驗收、改善？

時代力量議員林彥甫等人則指出，還看不到高虹安對城市未來發展的整體規畫，以竹市固有預算規模也無法全部達成其競選政見紅利，如何爭取中央資源，將是重要課題。

高虹安選前被助理費案纏身，當選後鎖定新竹棒球場爭議，率隊開挖到大塊磚石與廢棄電線。高虹安說，美國職棒大聯盟專家看到棒球場草皮積水問題都很傻眼，她最後才忍痛宣布世界棒球經典賽WBC在新竹的熱身賽破局。

她說，這是社會高度關注的公共工程，所有選民都想知道真相，現已確認廠商有偷工減料事實，施作時回填配比不良、排水不佳等缺失，將以點線面開挖檢測 ，釐清「草皮下方的真相」。

對於綠營抨擊棒球場變成竹市府「政治提款機」。高虹安表示，是釐清過程，「不是政治清算，很重要，我要講三次」，從合約到執行、專案管理、估驗等關卡都有保護機制，牽涉十多名市府同仁，這麼多人在這麼長時間裡、在自己負責的關卡都剛好看走眼，視而不見廠商違失，「這麼多的巧合，我覺得很奇怪」。

高虹安還透露，曾與承辦同仁聊過，「有人說因為上級長官要求他們要在某個時間點開幕」，造成明知排水測試不佳、草皮長不好，依然趕工開幕。

「沒有政黨輪替，根本無法知道土層與草皮下有什麼」。高虹安說，棒球場隱蔽性施工無從判斷工程品質，有可能仍如同去年12月前市府的大內宣，誇讚棒球場優化「好棒棒」，如果真的驗收且竣工，後續處理將更棘手。

高虹安還說，棒球場案在市府內部仍持續行政調查，並將資料送交檢調，但她不會輕易定義為弊案，因為要認定為貪瀆弊案，必須有對價關係。

新竹市在選前被放大檢視，昔日「We care 高雄」似乎變成「We care 新竹」。高虹安笑說，「Taiwan people care 新竹」，她本希望選舉結束回歸市政軌道，不願選舉仇恨值被帶到選後，但外界對新竹仍有高度關注，「不只是因為我本人，可能更大因素還有林智堅」；從正面思考，就是大家一起幫忙看新竹市政。

高虹安表示，她現在仍遭受「一條龍」的網路、媒體攻擊，當選隔天就有罷免 操作，「說我無法宣誓就職，上任後又說我無法過年…但我現在就是新竹市長」；後續恐面臨罷免、官司等問題，她現階段就是專注市政，擔心太多也沒用。