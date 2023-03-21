「公平正義淪口號」 桃園美福大火免罰 鄭文燦挨轟

桃園市美福倉儲大火事件滿周年，不料卻爆出600萬罰鍰遭撤銷，業者一毛都不必繳。(記者鄭國樑／翻攝)

桃園市美福倉儲大火事件滿1周年，市府環保局去年對業者開罰600萬元(台幣，下同，約19萬6560美元)，未料民代近期追查發現因證據不足、法條引用錯誤，罰鍰全被撤銷，一毛都不必繳。美福大火公害自救會和藍綠議員昨痛批鄭文燦市府開罰原來是騙局一場，業者只發給每戶2盒口罩 或垃圾袋就打發了事，根本是對居民最大的侮辱，要求新市府還人民公道。

桃園市環保局前局長呂理德昨發聲明，火災發生後，環保局連續重罰美福；中央對大火有無人為疏失，見解或與桃園不同，但不該被扭曲為圖利，這是惡意的政治操作，違反事實真相。

蘆竹美福倉儲去年3月發生大火，數千噸肉品燃燒後的惡臭，讓蘆竹、龜山、桃園3區居民忍受惡臭超過40天，環保局去年依違反廢棄物清理法和空氣汙染防制法，分別開罰100萬和500萬元。

自救會發現美福提出訴願，500萬罰鍰因被環保署訴願委員會認定「證據不足」，去年8月遭中央撤銷；桃園市府去年10月檢視適法性後，也撤銷100萬罰款。

民進黨議員劉勝全表示，「600萬的罰單撤銷，更體現前市府堅若磐石的政商關係。」訴願決定書內容顯示，桃市府裁處不當、舉證無方、答辯無力，才導致原處分被撤銷，希望新市府能提出解方。

國民黨 議員牛煦庭表示，鄭文燦市府去年多次強調已重罰業者，且是用「最高罰責」，沒想到一切都是假，這種荒唐的結局，等於告訴全民，公平正義只是口號。

美福大火公害自救會發起人郭姿秀表示，市府當初與廠商協商，由環保局跟蘆竹區公所代替民眾接受廠商的睦鄰金，換成2卷垃圾袋塞給民眾，誤導民眾這就是賠償，讓很多鄉親認為市府已重罰廠商而不願加入自救會。郭姿秀批評，如今連裁罰也是假，自救會完全無法接受。

桃園環保局表示，這次事件凸顯現行空汙法僅以物品自燃為告發汙染廠商的要件，卻排除工廠的機電與消防通風設備；此外，環保署也認定美福的倉儲業務並非廢清法指定公告的事業，導致環保機關無法可罰，已建議環保署修法。

環保署空保處長蔡孟裕說明，將與各縣市環保局研商是否有修正相關規定的必要，並評估是否將倉儲業納入檢討擴大列管對象。

桃園美福倉儲大火悶燒超過40天，創下空汙紀錄，當時市府高喊重罰，沒想到1年過去，不僅居民等不到賠償，業者還分文未罰，坐實「雷聲大雨點小」的批評。環保署以證據不足和無法證明業者管理不當等理由，撤銷市府裁罰，凸顯現有法令不足，除中央應修法亡羊補牢，地方政府也要展現積極作為，不能看著市民受害卻無能為力。

美福倉儲曾是全台最大低溫 倉庫，號稱先進合格的建築物，發生火警後無法可罰，桃市府當時究竟是否積極採證？若知悉現行法律有漏洞，是消極不作為，還是向中央爭取修法？除了開罰，又是否主動替災民爭取賠償？這些問題，時任官員都責無旁貸。

現行法令固然不完備，可議的是，美福去年提出訴願後，600萬罰款早在去年底前就全數被撤銷，當時正值市議會開議期間，市府對外卻隻字未提，若不是自救會持續追查，誰能知道所謂重罰原來只是一場空。

這起重大公害說明企業沒擔起社會責任，政府的法律漏洞也為汙染者開了後門。這次行政裁罰不利，嚴重傷害政府形象，無論中央、地方，都必須設法挽回人民信任。前市長鄭文燦已貴為行政院副院長，能督導環保署，現任市長張善政雖剛上任，但桃園還有許多大型倉儲，應全面盤點潛在缺失、改善，為其他縣市樹立榜樣。