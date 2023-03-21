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無視賴清德誠信條款 綠議員紛轉戰立委

台灣新聞組／台北21日電
台北市議員王世堅（中）20日登記參選民進黨士林大同立委初選。(記者林伯東／攝影)
台北市議員王世堅（中）20日登記參選民進黨士林大同立委初選。(記者林伯東／攝影)

民進黨立委初選昨起領表登記，無視黨主席賴清德提出的「誠信條款」，多名現任議員表態參選。北市議員王世堅由英系議員陪同登記，新北英系議員彭佳芸則以「蔡英文總統的鼓勵」表態參選，屏東縣議員陳明達昨完成登記作業，嘉義市議員兼民進黨部主委黃露慧預計今天登記選嘉市；基隆市立委蔡適應宣布不拚連任，英系議員張之豪已率先領表。

本報系聯合報報導，王世堅昨由黨部前主委黃慶林及多位英系議員、大同區里長陪同，登記參加士林大同選區初選，挑戰現任同黨立委何志偉；王世堅說，「誠信條款」只是建議，不是強制，所以「我還是決定來了」。他還說，賴清德公開宣布沒有現任優先、都要初選，所以響應賴主席說法，「我信賴，但是不信邪。」

預定今天登記的何志偉說，誠信是做人最基本的標準，尊重個人生涯規畫，至於王世堅算不算落跑「由選民智慧選擇」。陳明達則指出，黨中央「誠信條款」無硬性或明文規定現任議員不得參選，是建議剛當選的議員不要參選。

新北三重區現任立委余天傾向不競選連任，同屬正國會、去年沒選議員連任的李坤城接棒呼聲高，不過，英系議員彭佳芸昨宣布投入初選，英系人員齊聚。李坤城說，去年議員選舉時，彭佳芸說不選立委，如今選上議員又要選「選民不會認同」。英系立委羅致政則表示，民進黨目標只有一個，就是總統勝選、國會過半，如何取勝相當重要。

立委蔡適應宣布不拚連任在基隆丟下震撼彈；他說，台北大學已審定決議保留他的博士學位，計畫今年7月31日前提交補正後論文，未來將全心投入總統輔選、不參選立委。基隆市議會民進黨團總召鄭文婷說，黨團成員知道後非常震驚，希望蔡為黨的團結，一起把總統跟立委選戰打好。

另外，彰化第二選區初選，同屬正國會的立委黃秀芳及縣黨部前主委邱建富都領表。據了解，總統府秘書長林佳龍多次協調，但無法改變兩人心意。而據台北中國時報報導，屏東縣議員許展維、台東縣議員黃治維等也展現參選決心。

民進黨 賴清德 蔡英文

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