黑白集／漲價三箭齊發 全民只能躺平

如果要用一個字形容此時的台灣，非「漲」字莫屬。雞蛋 價格來到歷史新高，豬肉價格超過監控綠燈區；影響最大的是電價，也將漲超過一成。雞蛋、豬肉、電價，如同蔡政府的「漲價三箭」，民生物價瀕臨失控。

漲聲不休，蔡政府也有「三大法寶」：一是用「凍漲」及數字遊戲粉飾太平；二是推給「國際因素」，稱全球皆然，非獨台灣；三是鋪天蓋地宣傳「漲價」不等於「短缺」。同樣招式用多了，民眾早已心知肚明；畢竟荷包是否縮水，老百姓最知道。

蛋價上漲從去年延燒至今，已演變成政府要求凍漲、蛋商則揚言罷市的鬧劇。電價調漲更是大玩「數字遊戲」，台電稱93％家戶未達漲價標準，其實是用平均數字來混淆視聽。難道，夏季用電會和冬天一樣？

更糟的是，這些漲價都發生在民生供給的上游。電價漲了，各行各業生產成本當然跟著漲；雞蛋、豬肉漲了，原料支出就得增加。層層相疊，最後回到民眾身上，就是加乘效果。近日傳出，雞肉價格也可能大漲，看來「漲價三箭」只是開始。

蔡政府用各種手段、話術掩飾「萬物皆漲」事實，甚至還說自己「做得比其他國家好」，實則卻拿不出對策。「全民普發6000」，變成漲價「實質補貼」，但杯水車薪。漲價三箭所向，全民除了躺平，還能如何？