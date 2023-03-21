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新聞評論／侯友宜應加入中央提名委員會 勿再迴避

聯合報社論

國民黨立委提名的「選策會」名單引發惡評後，黨中央從善如流宣布停止運作，並回歸「中央提名委員會」決定明年大選提名。主席朱立倫與新北市長侯友宜在電話溝通時，直接邀侯加入提名委員會，侯友宜雖未拒絕，但亦未首肯。以目前情勢看，既然執政四都的市長都受邀參加，侯友宜即再無理由推辭。畢竟，作為藍營最有實力的人選，他必須拿出「母雞」的風範，不能再迴避。

朱、侯之間的心結，一直是黨內關注、黨外炒作的議題。秘書長黃健庭日前稱，「朱主席不會把自己納入總統民調」，已暗示朱立倫不會與侯友宜競爭代表資格，而將扮演「教練」角色。但因非出自朱立倫之親口，外界仍半信半疑。再加上「選策會」風波，爭議人物傅崐萁公開叫陣侯友宜，要求他直接「接管」選策會，讓人覺得這是一場朱侯代理人戰爭。侯友宜若要消除外界疑慮，他必須加入中央提名委員會，才是真正「勇於承擔」。

侯友宜遲未公開表態參選，原因有二：客觀上，他的本屆新北市長任期剛剛開始，唯恐遭到「落跑」之譏，因此希望將時機盡量往後押；主觀上，他的團隊或者太過保守，或者缺乏經驗，每逢外界追問，始終只能以「好好做代誌」之類的制式答案因應。久而久之，不僅選民和黨內同志漸感不耐，侯友宜的支持度甚至因此下滑。

這次，朱立倫邀侯友宜加入中央提名委員會，侯友宜亦未置可否。其核心幕僚則解釋，如果要提名選總統，應該讓侯友宜「心無旁騖」，同時避免「球員兼裁判」的爭議。但這兩個理由，都不是太好的藉口。事實上，侯友宜若要證明自己有能力擔當國家元首的大任，他就不能一味埋首新北的市政，以為「好好做代誌」就能讓人民放心。原因是，國家元首要面對的是國內外四面八方而來的問題，他或她必須權衡各種因素輕重做出正確判決，這和主持市政全然不同。簡言之，「旁騖」來了，就必須面對和處理；要求別人使自己處於「心無旁騖」的環境，基本上是不了解政治的本質。

再者，侯友宜若加入中央提名委員會，是否會引發「球員兼裁判」的爭議，也純屬多慮。且看民進黨：賴清德取得黨主席身分，再使自己成為黨內唯一登記參選的代表，以保證能獲得提名，這才是球員兼裁判。民進黨這樣做，都毫無愧色了；反觀侯友宜，只是提名委員會的一員，還有其他不少黨內同志參與決策，哪裡稱得上球員兼裁判？

進一步看，侯友宜必須參加中央提名委員會，並不是為了確保自己獲得提名，而是為了證明自己有領導群倫、帶領改造的能力，以及大公無私、關照同志的熱情。近年幾次選舉，侯友宜對於黨內同志的跨縣市助選一直相當保留，這或許是基於某種政治潔癖，但不免留下「孤鳥」的印象。這次，如果他要角逐大位，卻沒有「小雞」群起追隨，要如何打贏這一場硬仗？

國民黨目前是在野黨，在黨中央組織結構及財務能力均顯荏弱的情況下，它的最佳資產就是地方執政縣市，尤其雙北和台中、桃園四都。朱立倫邀四都首長共同擔任提名委員會工作，是明智之舉；侯友宜作為新北市長，當然義不容辭。到了這種時刻，如果他滿口「全力以赴」，實際上卻推推託託，恐怕就要讓人看破手腳了。

渡過選策會風波，國民黨「反黑金」的路線已更明確，展現了追求新形象的意志。侯友宜等人加入提名委員會，正可幫朱立倫一把，一起推動革新贏得勝選。

侯友宜 提名 同志

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