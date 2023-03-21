選策會亂後 朱立倫侯友宜同台互動熱絡

新北市長侯友宜（右三）與國民黨主席朱立倫（右）20日出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，現場洋溢團結和樂的氛圍。(記者侯永全／攝影)

國民黨 新北市議會黨團昨天幹部交接，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜 同台；這是朱、侯兩人在「選策會之亂」後首度同台，互動熱絡。面對媒體詢問是否徵召或徵詢侯友宜參選2024總統？朱笑而不答，侯則說完全尊重黨的節奏。

朱、侯兩人都表定昨天上午11點抵達新北市議會，但侯刻意提早數分鐘抵達迎接朱，兩人遠遠就伸出手要握手，要化解外界對兩人不和質疑；侯笑說「都老朋友了」。朱致詞時多次轉頭稱讚侯是最好的市長，也是國民黨最強母雞，為新北貢獻12年，侯以鞠躬或頷首致謝。

「會無私無我、放下自我，成就大局與大我。」朱立倫說，國民黨中央提名 委員會，「這次一定會邀請重要縣市首長」，相信提名會更完整。他說，他會跟侯友宜在內的縣市首長一起討論，「我們最後會做出一個最妥適的名單、最有代表性。」

侯友宜致詞也多次提到朱立倫。侯說，長年與朱是好朋友，雙方互動、溝通完全無礙，友誼永遠不變；朱過去擔任八年市長，為新北做了很大貢獻，才有今天他帶著團隊及議員繼續接棒，未來要同心齊力，每個人都要對國家人民做出最大貢獻。

媒體問侯友宜，若國民黨徵召他選總統，是否全力以赴？侯說，自己從事公職以來不忘初心，守護人民、讓國家社會穩定安全是他不變的職志，會盡自己最大力量，讓國家、人民、團隊愈來愈好。

針對朱立倫近期將徵詢總統潛在人選，是否已聯絡侯？侯說，過程完全尊重黨的節奏。至於是否加入黨中央提名委員會運作？侯表示，相信朱立倫會適才適所妥善安排，完全尊重主席在提名委員會裡的安排。

民進黨新聞部主任張志豪表示，朱侯合體大戲完美上演了什麼是「人前手牽手、背後下毒手」，朱一手主導黑金選策會，還沒為自己專斷決策道歉，就透過和侯友宜合體來轉移焦點，企圖洗刷罵名，政治操作斧鑿斑斑。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，朱、侯兩人溝通非常順暢，也有共同的想法，希望黨內能團結在一起。國民黨立委李德維說，朱主動到新北市議會與侯同台，排除外傳兩人不和疑慮，「這個做法利侯、利己又利黨。」

國民黨前秘書長金溥聰昨質疑，黨主席朱立倫做這件事，真的是要替國民黨找出最強候選人嗎？他建議國民黨成立徵召小組，以私下民調方式協調徵召最強候選人，「侯友宜不宜主動，你要讓他不受傷，要讓他變更強，不是變更弱」，要保護最強母雞只能徵召，侯友宜才能答應選。

金溥聰也批選策會成員、立委傅崐萁是病毒，而且不會只發作一次；每出來一次，國民黨中間選民和年輕人支持度就掉幾個百分點。他說，傅在立法院開記者會發言劍指新北市長侯友宜，根本當自己是黨主席，朱立倫沒制止，讓傅不斷發言削弱最強母雞、不斷挖洞讓侯友宜跳。