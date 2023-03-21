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萬安新政欠溝通？ 里長一問三不知

記者鍾維軒、林麗玉／台北21日電

台北市長蔣萬安上任將滿三個月，至今尚未與里長座談，遭質疑多項「萬安新政」欠缺溝通，民眾有疑問找里長，里長「一問三不知」，以施政亮點都更政策為例，因政策沒與基層溝通說明，讓民眾有「做不做得到」的疑慮。議員認為，蔣政策說明溝通應更積極，包括前市長郝、柯市府時期，都會邀里長到市府或分區座談。副秘書長王秋冬說，里長座談早在規畫中，市府和地方、議員溝通一直都有。

蔣萬安上任將滿百日，至今已推公辦都更7599、都更五箭、內湖交通短中長期計畫等新政，不過文山區里長陳峙穎說，蔣上任這3個月來，許多資訊都是他自己從市府官網找，以蔣萬安的都更五箭為例，不少里民打電話來請里長幫忙申請公辦都更，里長根本也不知細節，真的很困擾，除里長座談，市府也該建立里長與市府的溝通管道。

信義區里長萬宇恆認為，北市府至少一年要辦一次市長與里長的座談會，因常常里長與局處官員溝通時，很多建議都會被打回票，尤其有些大的案子，透過座談才能面對面與市長溝通；內湖區里長尤樹旺則說，蔣市長剛上任，應該還在了解狀況，以內湖交通為例，希望市長先熟悉狀況，再來與里長座談。

國民黨議員秦慧珠表示，蔣上任後至今還沒跟里長見面，據她了解，民政局規畫5至7月才讓蔣萬安與12區里長座談會，但她認為時間太晚了，很多里長反映，等5月後才跟市長見面，如果有意見年初提，市府預算都來得及做，到年中或更晚可能就來不及。

民眾黨議員黃瀞瑩也認為，蔣萬安與里長的溝通的確不太夠，包括未來發放重陽金、推動運動U幣等新政，很多里長都是看了報紙才知道，被里民問根本霧煞煞，許多政策其實都需要鄰里系統協助推動。

民進黨議員許淑華則認為，蔣萬安許多新政不僅欠缺溝通，政策訂定也未真正到位，才導致施政好感度，民眾感受不深，她舉都市更新為例，蔣萬安推出老屋外掛電梯提高補助，許多公寓沒空間，民眾根本看得到、吃不到。

副秘書長王秋冬表示，北市府和地方、議員的溝通一直都有，民政局預計5月就會規畫里長座談，蔣市長就任後，除積極推動各項建設外，也勤跑基層，同時正規畫和里長的12區座談會將陸續展開。

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