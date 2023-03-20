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最新民調：賴清德支持度36.2%逆轉勝 侯友宜重挫

記者蔡晉宇／台北21日電
賴清德、侯友宜。（本報資料照片）
賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

台灣民意基金會於台北時間21日公布最新民調，關於2024年總統大選支持度，副總統賴清德以36.2%居首，新北市長侯友宜24.8%、台北市前市長柯文哲19%。和2月相比，賴清德支持度上揚8.5個百分點，逆轉落後局面，侯友宜支持度下跌7.6個百分點。

民調以2024年總統大選，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭為題，受訪者36.2%支持賴清德，24.8%侯友宜，19%柯文哲，12.2%尚未能決定，7.8%沒意見、不知道、拒答。

從年齡層看，20歲至24 歲，賴清德以 33.2%後來居上，柯文哲 23.7%居次，侯友宜 15.7%居第三；25歲至44 歲，柯文哲領先賴侯兩人；45 歲以上，賴清德以至少6個百分點差距領先侯友宜，柯文哲在60歲以上處處碰壁，只有約6個百分點支持。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，總統選舉競爭已重新洗牌，賴清德強勢崛起，大幅領先被外界看好將代表國民黨參選的侯友宜， 以及柯文哲。這是否會是2024總統大選的重要轉折點，值得關注。

游盈隆分析，目前為止，賴清德與侯友宜穩定地居前兩名，互有領先，柯文哲續居第三，迄無急起直追跡象。總統選舉還沒正式開始，民主選舉的最重要特質，就是結果的不確定，總統大選結果，不只決定台灣未來發展方向，也會重大影響區域和全球大勢走向，各種影響選舉結果的變數將層出不窮，任何人急於對選舉結果下斷言，皆非明智之舉。

台灣民意基金會民調顯示，副總統賴清德民調已逆轉新北市長侯友宜。(圖:台灣民意基金...
台灣民意基金會民調顯示，副總統賴清德民調已逆轉新北市長侯友宜。(圖:台灣民意基金會提供)

賴清德 侯友宜 柯文哲

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