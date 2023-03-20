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民進黨立委初選「內戰開打」 賴清德誠信條款受挑戰

台灣新聞組／台北20日電
在高雄市長陳其邁（右）陪同下，市議員黃秋媖（中）放棄挑戰現任立委邱志偉（左），兩人幾無互動。（記者蔡容喬／攝影）
在高雄市長陳其邁（右）陪同下，市議員黃秋媖（中）放棄挑戰現任立委邱志偉（左），兩人幾無互動。（記者蔡容喬／攝影）

民進黨立委初選今天開跑，至24日開放領表登記，並於4月17日起至5月初陸續民調。由於民進黨中執會日前在黨主席賴清德建議之下通過「誠信條款」，不建議現任議員在非艱困及無黨籍立委選區轉戰立委，是否仍有議員執意挑戰、違反主席意志，最受關注；部分選區也因派系相爭，被形容「內戰開打」。

據了解，民進黨台北市議員王世堅將挑戰黨內士林、大同選區立委何志偉，今天前往登記，表示將展開君子之爭；屏東縣議員陳明達將登記參選第一選區立委，挑戰現任立委鍾佳濱；嘉義市議員黃露慧也將挑戰立委王美惠，並稱誠信條款只是「建議」，有派系人士私下表示，如果有議員堅持要參選，「大家也只能睜一隻眼閉一隻眼」。

有民進黨立委私下表示，現任議員轉戰立委是政治流動的必要管道，不僅代表民進黨的世代交替，更是讓現任立委有被鞭策的機會；但有競爭的區域還是會比較麻煩，一旦初選打得很激烈、殺得太過火，對於民進黨來說都是傷痕。

不過，日前公開宣戰的「湧言會（前海派）」高雄市議員黃秋媖，昨天在高雄市長陳其邁及其他湧言會成員陪同下，舉行記者會宣布退選，放棄挑戰現任新潮流系立委邱志偉，並強調「團結顧大局」。先前傳出包括鳳山區市議員林智鴻有意挑戰現任立委許智傑，以及前金、新興區市議員郭建盟有提挑戰現任立委趙天麟。不過在民進黨祭出誠信條款後，林智鴻及郭建盟也宣布不參與初選，高雄有望成為首個初選前整合成功的縣市。

但有派系人士私下抱怨，很多地方實力派議員，原本想藉由公平的初選機制，挑戰立委選舉更上層樓，就黨內民主機制而言，實在沒理由強制勸退。

至於國民黨備戰立委方面，則分三階段布局提名。黨務人士表示，第一階段主要處理選情單純選區，並於本周三（22日）起至24日受理領表登記；第二階段是多人競爭選區；第三階段則是尚未找到人選的艱困選區，目標6月底前完成所有選區的提名。

第一階段提名選區共計19個選區列入，包括台北第三選區（中山北松山，現任為王鴻薇）、第七選區（南松山信義，費鴻泰）、第八選區（中正文山，賴士葆）；新北第一選區（石門三芝淡水等，洪孟楷）、第九選區（中永和，林德福）、第十一選區（新店深坑等，羅明才）；桃園第三選區（中壢，魯明哲）、第四選區（桃園區，萬美玲）、第五選區（平鎮龍潭，呂玉玲）；台中第二選區，可望由顏寬恒再出馬，對決現任民進黨立委林靜儀；第三選區及第八選區，分別由現任立委楊瓊瓔、江啟臣繼續角逐。

民進黨 提名 賴清德

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