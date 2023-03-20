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新聞評論／農業陷困境 問題根源在陳吉仲

聯合報社論
這幾年來台灣農業發展深陷困境，專家指出，問題就是出在農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）
這幾年來台灣農業發展深陷困境，專家指出，問題就是出在農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）

就在農村衰頹、農民凋零、農業面臨存續危機，而農委會卻連一個缺蛋問題都纏鬥經年束手無策之際，中研院遴聘多位院士與跨領域學者組成的研究團隊，歷經數年研議，適時公布了《農業政策建議書2.0》，提供政府決策及研擬執行方案參考。未料政策建議書公布後，專家只一句話就說破解決台灣農業問題的關鍵：擺脫政治介入及考量，才能真正發展農業。

中研院研究團隊針對台灣農業發展面臨的長期結構性困境，深入思考農地利用、農食產業、生態環保、醫療照護，以及農業科技、教育、金融、人力等議題，提出訂定《農業基本法》、貫徹《國土計畫法》精神等八大政策方向，以奠定下一世代農村發展的永續基礎。然而，專家卻指出，中研院的八大解方幾乎沒有亮點，因為很多問題農委會都了解並擬有相關辦法，但礙於政治考量，無法讓農業回歸真正發展方式。換言之，農業問題的癥結，仍在政治。

政治影響農業發展，最明顯的例子，就是農地流失與破碎化。中研院指出，在不同部門競爭土地使用、農地工廠與農舍等蠶食鯨吞下，近40年來農地面積減少約一半，令人膽顫心驚。各地方政府在國土規畫中，卻還想把農業用地從平地轉移到山坡地，這將導致良田減少，增加坡地災害。但內政部強調，國土功能分區畫設條件，是經會商農委會等確認後才納入全國國土計畫規範，再由地方政府畫設，不會影響糧食安全或造成坡地災害。內政部貌似誠懇，願將建議納入參考，但面對國土破壞，其實是一否認、二推拖、三擺爛；而面對「令人膽顫心驚」的農地流失，農委會居然蒙著頭不吭一聲。

另一個沉痾，是農地遍布工廠與農舍。對於這個備受爭議與詬病的不當農地利用問題，中研院似乎有點放棄希望，認為涉及糾結的法令競合關係，「尚需進一步解方」。但蔡政府只想方設法讓農地工廠就地合法化，卻無心無力監管，因此納管期限將屆，出現許多新增建或擴建的違章工廠，甚至混雜著中高汙染行業的工廠。顯然經濟部的審核虛有其表，環保署也把頭埋進沙裡，而農委會面對農地破碎與汙染，更早就繳械了。

中研院沒有提到農村與農地正面臨著光電的新威脅。近年蔡政府急著填補錯誤能源政策下的缺電黑洞，放任「假種田真種電、假養魚真賣電」，光電大量吞噬農地，衝擊農漁村生態與風貌，綠金甚至打造了黑金新故鄉，農委會難辭其咎。

另外，中研院直指政府長年為應付短期的政治目標，不斷提出殘補式政策，加深農民對政府計畫補貼和福利傳送的依賴，阻礙農業轉型，不利農業發展。然而，農委會主委陳吉仲的施政只有大撒幣一招；如按中研院建議，以發展促進策略取代殘補式手段，陳吉仲怎麼摸頭農民？以農業保險取代天災補助津貼，農委會怎麼收買農民？讓老農津貼回歸國民年金制度，蔡政府怎麼大內宣？而以網絡連結的社區發展模式取代個別補貼式發展的計畫模式，民進黨又怎麼綁樁？

其實中研院的政策建議書，對當前農業問題的觀照堪稱全面，對政策方向的建議也很具體；但對農業備受政治介入與干擾，只點到為止，對政府怠職、輕縱或政策惡果的責任，也多隱而未提。然而，政治枷鎖沒有解開，八大解方恐怕還是淪為空談。尤其，如果說許多農業問題的根源都在政治，那麼這幾年來台灣農業發展深陷困境，更大的問題就是出在陳吉仲，以及對其無限寵溺的蔡英文總統。

內政部 保險 教育

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