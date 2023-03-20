我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

賴清德：父親給我最大資產是貧窮 在野立委：矯情

記者陳宛茜／台北20日電
副總統賴清德19日出席自強兒少表揚活動，他告訴台下的孩子「逆境要去珍惜」。（記者葉信菉／攝影）
副總統賴清德19日出席自強兒少表揚活動，他告訴台下的孩子「逆境要去珍惜」。（記者葉信菉／攝影）

副總統賴清德昨受邀參加家扶基金會舉辦的2023年全國自強兒少表揚活動，親自頒獎23位自強兒少，致詞時表示出身貧窮礦工家庭，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他並告訴台下的兒少，「逆境要去珍惜、這也許是老天爺的賞賜。」

賴清德出身貧窮礦工家庭，致詞時表示，父親在他很小的時候過世，母親扶養他長大。但他某天突然發現，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他告訴台下的兒少，「也許你暗自會問老天爺，為什麼要讓你生活於如此辛苦的環境，也許你會留下眼淚；環境也許無法改變，但你可以改變自己的想法—這是老天爺賞賜給你的機會。」

國民黨立委李德維表示，出身貧困者更應該感受到貧窮人的痛苦，不能只是用文青式的語言，嘴巴講貧窮是他的資產，而是要實際解決相關問題；現今貧富差距加劇，賴清德居副總統的高位，與其拿自身經驗鼓舞，更該打破不公不義的現況，「只說不做的人就矯情了。」

民眾黨立委張其祿表示，民眾現在的生活沒有比以前好，既然賴清德自己苦過，希望他能夠真正地體察民意，苦民所苦。

民進黨立委洪申翰則認為，了解賴清德人生經歷的人就知道，正因為賴從貧困的家庭出身，一直以來不忘初衷，也願意幫助艱困的人得到更多保護及福利。

賴清德 國民黨 民進黨

上一則

加入提名會？幕僚：若要侯友宜選總統 應讓他心無旁騖

下一則

呂秀蓮籲「廢止九二共識」 藍：別把政治對話當豺狼虎豹

延伸閱讀

賴清德：父親留給我最大的資產是貧窮

賴清德：父親留給我最大的資產是貧窮
挺賴清德 僑胞成立海外信賴後援會

挺賴清德 僑胞成立海外信賴後援會
黑白集／選策會之亂 國民黨惹一身羶

黑白集／選策會之亂 國民黨惹一身羶
議員不甩誠信條款 賴清德威信受挑戰

議員不甩誠信條款 賴清德威信受挑戰

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅