賴清德：父親給我最大資產是貧窮 在野立委：矯情

副總統賴清德19日出席自強兒少表揚活動，他告訴台下的孩子「逆境要去珍惜」。（記者葉信菉／攝影）

副總統賴清德 昨受邀參加家扶基金會舉辦的2023年全國自強兒少表揚活動，親自頒獎23位自強兒少，致詞時表示出身貧窮礦工家庭，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他並告訴台下的兒少，「逆境要去珍惜、這也許是老天爺的賞賜。」

賴清德出身貧窮礦工家庭，致詞時表示，父親在他很小的時候過世，母親扶養他長大。但他某天突然發現，「父親留給我最大的資產就是貧窮。」他告訴台下的兒少，「也許你暗自會問老天爺，為什麼要讓你生活於如此辛苦的環境，也許你會留下眼淚；環境也許無法改變，但你可以改變自己的想法—這是老天爺賞賜給你的機會。」

國民黨 立委李德維表示，出身貧困者更應該感受到貧窮人的痛苦，不能只是用文青式的語言，嘴巴講貧窮是他的資產，而是要實際解決相關問題；現今貧富差距加劇，賴清德居副總統的高位，與其拿自身經驗鼓舞，更該打破不公不義的現況，「只說不做的人就矯情了。」

民眾黨立委張其祿表示，民眾現在的生活沒有比以前好，既然賴清德自己苦過，希望他能夠真正地體察民意，苦民所苦。

民進黨 立委洪申翰則認為，了解賴清德人生經歷的人就知道，正因為賴從貧困的家庭出身，一直以來不忘初衷，也願意幫助艱困的人得到更多保護及福利。