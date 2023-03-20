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加入提名會？幕僚：若要侯友宜選總統 應讓他心無旁騖

記者李光儀、邱瑞杰、朱冠諭／台北20日電
新北市長侯友宜19日回應國民黨2024大選提名作業時說，團隊需要他站在哪一個位置上，都會全力以赴。（記者許正宏／攝影）
新北市長侯友宜19日回應國民黨2024大選提名作業時說，團隊需要他站在哪一個位置上，都會全力以赴。（記者許正宏／攝影）

國民黨中央決定停止立委選舉「中央選戰策略會報」，回歸「中央提名委員會」決定明年立委、總統提名事宜，也擬邀國民黨執政四都市長參與運作。新北市長侯友宜對於是否接受黨的邀請，他表示，「團隊只要需要我，需要我站在哪一個位置上，我們都會全力以赴。」侯友宜話未說死，但侯核心幕僚認為，不論侯是否參選總統，侯都是「當事人」，黨中央應有更周延考量。

國民黨桃園市長張善政昨表示，2024大選是很重要的挑戰，未來輔選與協調工作，希望黨內團結一起岀力。只要能凝聚共識、促進團結，各種形式都不要拘泥，「我們相信黨中央會有妥適的安排。」張善政幕僚則表示，應該會配合黨中央的運作。

至於台北、台中，幕僚則強調加不加入運作不是問題，扮演的角色才是關鍵。

侯友宜的核心幕僚表示，選策會的爭議，除了黑金的批評，還有「球員兼裁判」的問題；若提名委員會只是單純討論立委，那爭議不大，但如果包括總統提名，無論侯參不參選2024，「侯友宜一旦進入這個委員會，應該如何自處？」如果真的要提名侯選總統，就應該讓侯心無旁騖、全力以赴。

台中市長盧秀燕是否會參加提名委員會？核心幕僚認為，黨應先確定這個提名委員會的功能是什麼，討論參不參加才有意義；如果黨中央找直轄市長來，是能讓他們對提名人選有充分的建議、甚至決策權，那又是不一樣的意義。

台北市長蔣萬安的核心幕僚表示，選策會風波迅速落幕是好事，也凸顯現在國民黨「是不一樣的國民黨」；如果要參與提名事務，也不必拘泥什麼形式。

提名 國民黨 侯友宜

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