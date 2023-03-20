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藍選策會之亂 金溥聰：應成立徵召小組 制止傅崐萁發言

記者劉宛琳／台北20日電
國民黨前秘書長金溥聰（中）。（本報資料照片）
國民黨前秘書長金溥聰（中）。（本報資料照片）

針對選策會之亂，國民黨前秘書長金溥聰上午接受資深媒體人黃暐瀚專訪質疑，國民黨主席朱立倫做這件事，真的是要替國民黨找出最強的候選人嗎？有人會相信嗎？國民黨立委傅崐萁在立法院開記者會發言劍指新北市長侯友宜，朱立倫卻沒制止，讓傅不斷發言是削弱最強母雞，不斷挖洞讓侯友宜跳。

金溥聰指出，國民黨過去沒有選策會，選策會是學民進黨，金暗酸會不會有人（指傅崐萁）自認是召集人、大放厥詞，以黨主席的姿態發表言論。金說，他已經非常不想再理傅崐萁，傅就像一個病毒一樣，他在馬英九任內是回不來的，黨內認為他回來不會替國民黨加分。

金溥聰表示，任何組織設立起來有他的功能，但是否有被扭曲，國民黨現在不做修正或處理，前景堪憂，並沒有許多人想像的樂觀，要看對手在做什麼樣的動作，2012年蔡英文的不分區名單遭致許多批評，但國民黨當時提出的名單是讓大家不會講話的。

金溥聰質疑，朱立倫組選策會，真的是要替國民黨找出最強的候選人嗎？有人會相信嗎？朱說他不知道傅崐萁要開記者會，真的有人會相信嗎？傅崐萁每出來一次，國民黨在中間選民和年輕人的支持度上就掉幾個百分點，傅每次發言都居功厥偉，對國民黨的形象都有影響，「病毒不會只發作一次」。

對於國民黨秘書長黃健庭出來開記者會表示，選策會名單是他思慮不周，金溥聰說，他和黃講過，秘書長可以做很多事情，結果黃對他說，「以前你當秘書長的時候，主席是兼職，我現在做秘書長，主席是專職」，這句話就道出一切。

金說，朱立倫之前表示不把自己排入2024民調，讓大家鬆一口氣。從他選舉經驗來看，為了贏得選舉，可以徵召就徵召，協調不成再初選，「侯友宜不宜主動，你要讓他不受傷，要讓他變得更強不是變得更弱」。

金溥聰說，要下架民進黨的關鍵在朱立倫，他必須打開心胸，是在削弱最強母雞還是在增加母雞功力？結果就爆出傅崐萁（指選策會名單）這件事來，這顯示朱態度不明，民進黨都定於一尊，國民黨哪有時間在那邊蹉跎？

金強調，侯友宜只能被動不能主動，要保護最強母雞只能徵召他，朱立倫就是要用徵召的方式，快刀斬亂麻解決其他因素，侯友宜也才能答應選。國民黨很多政治人物彼此缺乏互信，但朱立倫拖到最後也不會找到比侯友宜最好的，必須要盡快決定。

金認為，國民黨成立徵召小組，並私下做民調，拿該民調協調，直接拿民調去爭召最強母雞。

國民黨 侯友宜 民調

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