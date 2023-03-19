議員不甩誠信條款 賴清德威信受挑戰

民進黨台南市立委第一選舉初選競爭激烈，前觀光旅遊局長郭貞慧掛上與黨主席賴清德同框看板。（記者鄭惠仁／翻攝）

民進黨 立委初選祭出「禁賴令」，參選人不得掛或製作與賴清德 合影的看板文宣，也不能出現「賴清德唯一支持」字眼，此外，民進黨「誠信條款」不建議現任議員參選下屆立委。據了解，部分競爭激烈的初選區，迄今仍有參選人「公然違法」，發放與賴合照的文宣，現任議員也陸續表態轉戰立委，不甩「賴清德意志」的作法，讓黨內搖頭。

民進黨區域立委初選登記領表，從20日到24日截止。民進黨日前發函各縣市黨部，參選人不得掛或製作與賴合影的看板文宣，也不能出現「賴清德唯一支持」字眼；但黨內人士指出，以台南市立委第一選區為例，台南市前觀旅局長郭貞慧挑戰現任立委賴惠員，兩人都想搶「親賴標章」。

黨內人士說，郭貞慧先前公開簽署學倫聲明書，響應賴清德主導的學倫機制，基層實力雄厚的賴惠員在地方跑攤，也多「暗示」她是由賴清德推薦。綠營地方人士證實，初選「禁賴令」本月10日啟動後，確實仍看到賴惠員團隊發放的競選小物、文宣，出現與賴清德合影，也有「副總統賴清德信賴推薦」文字。

賴惠員說，她日前收到黨中央公文後就沒有掛跟賴清合影的看板，也沒發文宣，可能是外勤同仁來不及回收，現在相關文宣已回收，黨內初選是選拔的機制，「但不需要因為很小的事，吹毛求疵找麻煩」。

另一方面，由於民進黨「誠信條款」不具強制性，部分縣市陸續出現議員投入2024立委初選的情況。高雄第二選區，市議員黃秋媖堅持參選，挑戰現任立委邱志偉。新北三重選區，現任立委余天可能不再競選連任，同屬正國會的前議員李坤城已投入初選，但英系議員彭佳芸、蘇系李余典也陸續表態爭取提名 。

民進黨人士表示，黨內雖然都知道誠信條款是賴清德意志，但正因這項條款只是建議性質，議員為了更上層樓「冒險爭取」也很自然；但黨內對這些「規定」並未全盤埋單，長此以往，賴清德的黨內領導威信當然也會受損。