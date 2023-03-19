同台表態反黑金 蔣萬安挺侯友宜

台北市長蔣萬安(右三)、新北市長侯友宜(右四)19日出席環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮。（記者江婉儀／攝影）

國民黨 18日終止選策會運作，台北市長蔣萬安表示，他與新北市長侯友宜 對於清廉與反黑金的態度一致，也一起努力，他也高喊「侯友宜加油」。台中市長盧秀燕則說，做不好，要鞭策，做好、做對了，要給肯定。

至於選策會終止後，提名 回歸原有機制，並邀請縣市長等人組成中央提名委員會，對於是否加入，盧秀燕說，現在只知道說要裁撤，還不清楚未來方向，但選策會是黨秘書長的幕僚，不是黨中央的幕僚，應不會到縣市長層級。

侯友宜與蔣萬安昨天同台出席活動，侯友宜表示，黨主席朱立倫前天有跟他通過電話，他們一致性對黑金是痛惡的，也拒絕黑金復辟，一定會齊心齊力面對問題，符合人民期待。

「廉者，民之表也。」蔣萬安說，國民黨應堅持價值，積極回應人民期待，才能發出時代的聲音，接下來大選之中，贏回人民信任；他看到朱立倫和黨中央連日回應說要修正選策會名單，國民黨必須要警惕在心，本來就應該這麼做，也該給鼓勵。

侯友宜日前大動作在臉書發文，是否要準備選總統？侯友宜說，他當時從警就是面對黑道，面對惡勢力，他永不接受妥協，這是他40年來的價值，也是內心最捍衛的，所以對黑金問題，打從內心站出來勇於說不，立場與態度不變。

是否力挺侯選總統？蔣萬安說，對清廉反黑金，他與侯友宜的態度一致，希望大家有共同目標一起努力。

由於總統大選，民進黨已定於一尊，國民黨卻因選策會引爆黨內大反彈，盧秀燕說，「國民黨不缺人才，缺的是犧牲自己成全別人。」她並明確表態對2024「沒有起心動念」。