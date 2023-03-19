新聞評論／邀侯友宜入提名委員會 朱立倫給難解題

國民黨黨主席朱立倫（左）與新北市長侯友宜。（本報系資料照片）

國民黨「選策會之亂」延燒多日後，昨天由黨中央宣布終止。不過，隨著中央黨部要籌組「中央提名 委員會」，並邀請新北市長侯友宜 加入，這個燙手山芋又順勢被拋到侯友宜身上，要不要成為提名委員，對侯友宜是一道難解題。

因為侯友宜若是加入中央提名委員會，那他要爭取總統大位時，將會面臨球員兼裁判的批評，若不接任，又會再度落入不願承擔的責難，進退維谷的侯友宜，接下來的一步，考驗著他的智慧。

選策會風暴 讓藍營受到重創，朱立倫、侯友宜檯面下激烈交鋒，最後選策會雖然終止，從兩人通話以及事後處理速度與反應，雙方體認到內鬥延燒，只會成為黨內戰犯，因此，以「反黑金」為共識，同意要「立護欄」，不能翻了選舉大局。

只是選策會之亂，朱立倫受到傷害，可說是咎由自取，錯估黑金議題已成民眾不能原諒之惡，失去體察民意高度的政治領袖，必然要重摔。而且，侯友宜這次的出手不可謂不重，一方面建立引領黨內議題形象，又直接重挫朱立倫布局節奏和聲望，隱然有要搶當藍營「改革旗手」意味。

朱立倫更是見招拆招，親朱的藍委傅崐萁要侯表態選總統、承擔，「直球對決」侯友宜還不想面對的問題，接下來朱立倫邀侯友宜擔任中央提名委員會「決策」提名，等於是請君入甕，再出一道考題給侯友宜。

畢竟，中央提名委員會涉及到立委和總統的提名，除了侯友宜可能要角逐總統大位外，在立委協調提名的過程，也容易引發黨內紛爭或是地方勢力的反彈，侯友宜一旦涉入其中，很難全身而退。

尤其是黨內對「侯侯做代誌」，一副事不關己、指點江山而無一策，不是沒有意見，侯友宜若要挑戰總統大位，先必須證明自己的領導能力和魄力；否則，如果只想由別人鋪好路再開跑，不能「欲戴王冠，必承其重」，恐怕黨內衝突只會不斷重複上演。