各界勸進選總統 盧秀燕再表態：沒有起心動念

台中市長盧秀燕第二任就職將滿100天，網友直球對決逼問是否要選總統？盧秀燕回答「謝謝大家愛護，我沒有起心動念」。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長盧秀燕第二任就職將滿100天，網友直球對決逼問是否要選總統？盧秀燕回答「謝謝大家愛護，我沒有起心動念」。台中治安問題全台灣矚目，盧秀燕說，「大家監督是好事，激勵台中能做更好」。

針對選不選總統，盧秀燕說，各界有勸進聲音，也有些民調 出爐，但她沒有起心動念，這樣的態度要說清楚，讓外界知道她的想法，先前已經說過但沒有釐清，她再說一次清楚表態。

台中治安事件常引起全國關注，甚至在網路上被嘲諷。盧秀燕說，大家對台中要求很嚴格，市民要求也很高，「大家監督是好事，台中市才可以進步」。

盧秀燕說，過去台中治安名聲不好，市民期待很高，就算外界對治安有惡意攻擊也沒關係，反而激勵要做到更好。

盧秀燕說，攤開警政署數據，台中市近兩年在中央治安評比，掃黑、肅槍、緝毒與打詐4大專案，都名列六都第一；這4大專案是最重要、人民最有感的項目，要持續保持，好還要更好。

網友關心行人權益，北區中清路民眾抱怨，行人常與汽機車爭道；北屯區昌平路三段民眾，希望能拓寬道路，否則天天塞車受不了。

盧秀燕說，行人安全很重要，市府會強力執行，引進透過科技執法，在斑馬線上車不讓人、闖紅燈、超速或噴黑煙的烏賊車，都能用科技揪出來開罰。

她強調，行人安全除了交通工程與執法，也呼籲市民要有法治觀念，共同維持。台中市交通局表示，將蒐集地方意見，檢討中清路兩側人行空間，並評估昌平路三段路幅寬度。