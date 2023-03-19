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文化、交通、改善空汙 盧秀燕推3建設 打造國際級台中

記者陳秋雲、余采瀅、劉柏均、洪敬浤、陳惠惠／專訪
台中市長盧秀燕接受本報系聯合報專訪時表示，要打造台中成為國際化城市。（記者黃仲裕／攝影）
台中市長盧秀燕接受本報系聯合報專訪時表示，要打造台中成為國際化城市。（記者黃仲裕／攝影）

台中市長盧秀燕打破魔咒，成功連任台中直轄市長。她接受本報系聯合報專訪表示，第二任期施政目標，要打造台中成為國際化城市，有三大硬體建設要動工、完工，第一是結合美術館、圖書館的綠美圖，第二是會展中心，都預計2025年完工啟用，第三是台中巨蛋體育館，非動工不可。

盧秀燕說，國際大都會都有知名的美術館、博物館或圖書館，出國去玩就是去參觀這些文化建設，台中市還沒有，她上任後排除萬難，讓日本建築師妹島和世設計的台中綠美圖動工，去年已上梁，硬體建設今年將完成，預計2025年中旬開幕。

第二是台中會展中心，台中工具機、精密機械產業發達，產業界需要能舉辦展覽的會展中心，讓國際廠商能直接到台中簽約下訂單，還能發展會展產業；目前東側展館由市府全額出資，工程進度已達八成，西側展館由市府出土地，中央補助經費興建，目前正在規畫，將來兩側都蓋好後，可提供5000攤位的會展場地。

「第三是台中巨蛋，非開工不可。」盧秀燕說，國際化城市要有萬人展演場地，世界級的演出才能來舉行，台中巨蛋命運多舛，她上任後調整區位、國際競圖與編列65億元(台幣，約2.1億美元)預算，沒想到去年工程發包時，因為營建成本上漲，流標六次。

「巨蛋一定要興建，不蓋對不起台中市民」，她說，已追加總預算到近百億元，親自拜託議會一定要通過，讓台中擁有國際級萬人展演場所。

台中捷運綠線已完工通車，近兩年總運量已突破1600萬人次，今年以來每月運量更突破百萬，市民期待第二條捷運藍線早日推動。盧秀燕說，捷運藍線綜合規畫報告已通過交通部審查，市府也同步進行基本設計與都市計畫變更等，對於行政院正式核定樂觀期待。

針對台中空汙問題，盧秀燕曾喊出「空氣換新」，更為空汙槓上中央。盧秀燕說，台中PM2.5平均濃度從2018年上任時20微克，去年已達到國家標準，是中南部唯一達標的城市；她強調空氣品質還要再更好。環保局長陳宏益說，透過「淨零碳排」政策，與產業界合作，要挑戰達到美國12微克標準，讓空品更好。

盧秀燕重要政見進度 製表／余采瀅
盧秀燕重要政見進度 製表／余采瀅

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