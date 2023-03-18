「捷運絕對蓋」 謝國樑：與中央達2共識

基隆捷運 分攤經費暴增爭議，交通部次長胡湘麟昨到基隆與市長謝國樑溝通，閉門會議談兩個多小時，由謝國樑出面宣布達成兩項共識：一是針對基隆負擔額，交通部會再與基隆密集開會確認；第二是專案還款期限延至20到30年的建議，會請交通部及行政院妥善研議。

內政部 長林右昌昨在立法院受訪表示，地方盛傳謝國樑不想蓋捷運，找了很多議員，他還是希望大家理性討論，經費問題可以用很多智慧和方法解決，真想要推動的話，就該務實討論，中央地方一起合作。

交通部長王國材說，他知道基隆市政府負擔較吃緊，今年1月19日基隆市政府對於基隆捷運沿線土地開發報告，裡面提到可以得到42億元淨收入，這部分會跟謝國樑討論；至於捷運興建中央補助辦法全國一致，只能在一致標準做出解釋空間，否則各縣市都會要求改變。

謝國樑昨指出，逾兩個小時的討論，他主要表達目前基隆負債67億，再加上要負擔的53億，馬上達到舉債上限120億，對未來任何公共支出會造成很大的衝擊。

謝國樑說，會談達成兩個共識，第一，因交通部希望進入綜合規畫的期程，基隆的負擔額及細節要先確定，這段期間將和交通部、鐵道局密集開會，至少兩周開一次會；第二，他請交通部提供基隆更長的還款周期，可能廿或卅年，若以現在的九年來規畫，財務壓力過大。

謝也說，「基隆絕對一定要把捷運蓋起來」，但基隆還有其他公共建設，他擔心如果蓋到一半，基隆沒有錢付了怎麼辦？也請交通部理解，他真的很想蓋捷運，但怕財務變成問題點，基隆不能只有捷運。他可以接受，行政院前院長蘇貞昌當初提的基隆負擔17.7億，但交通部可能還有困難，「如果還款期限拉長，再增加一點點是可以接受的。」