蔣萬安：堅持辦雙城論壇 親赴上海？討論中

台北市長蔣萬安把都更視為重中之重，他特別引用故總統蔣經國名言強調，「今天不做，明天會後悔」。（記者余承翰／攝影）

2024大選在即，兩岸議題格外敏感，台北上海雙城論壇今年在上海舉辦，台北市長蔣萬安昨天接受本報系聯合報專訪表示，兩岸局勢險峻，總統大選無法迴避兩岸議題，但民間文化交流還是要持續下去，他堅持續辦雙城論壇，因為兩岸氛圍不一樣了。對於今年夏季會不會親赴上海？蔣萬安預留空間說，目前還沒談到時間、規模、議程等細節，已請副市長林奕華跟上海市討論。

蔣萬安表示，雙城論壇從2010年至今，連續12年沒中斷過，即便疫情 時期也還是維持，民眾對於實體舉辦論壇有殷切期盼，雙城論壇也有實質成果，舉例來說，上海學習台北市的垃圾不落地，也學1999市民熱線，上海因此催生「12345」專線。

他指出，上海舉辦大型國際活動很有經驗，比方說上海世博會，台北市馬上要舉辦2025壯年運動會，還有接下來有大型國際賽事，特別在大巨蛋完工後，這些經驗都值得學習交流，當兩岸非常緊張時，更顯重要性和正面意義。

蔣萬安說，雙城論壇應該要持續辦下去，這幾天兩岸航點增加開放，漁產的竹莢魚、白帶魚也恢復進口，月底小三通也能中轉，看得出來即便兩岸在過去形勢險峻或經歷許多波折，但城市之間民間文化交流還是要持續下去。

是否擔心雙城論壇被綠營「抹紅」成政治議題？蔣萬安說，總統大選，兩岸議題無法迴避，但對台北市而言，雙城論壇是很重要的兩岸溝通管道，所以會在創造有利條件下繼續辦下去，雙城論壇有特別意義，在兩岸局勢下有其重要性。

對於台北市前市長柯文哲辦雙城論壇，曾被衛福部前部長陳時中 批是「給流氓奉茶」。蔣萬安說，民眾看得很清楚，現在兩岸關係跟去年不一樣，除了開放，接下來還會有幾個航點，包機月底小三通、中轉，現在只限於台灣民眾跟陸籍配偶，很多人希望未來逐步開放，包括團客、商務客等，他覺得氛圍不一樣了。

蔣萬安說，兩岸議題對地方政府、台北市也非常重要，特別這次台灣燈會，上海派團來，是在三年疫情後，對岸第一個觀光代表團來，北市府非常歡迎。

林奕華說，雙城論壇確定今年恢復實體舉辦，應該會在議會休會的7、8月暑假期間與上海市政交流，北市府將組成雙城論壇籌辦小組討論細節。