我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

蔣萬安：堅持辦雙城論壇 親赴上海？討論中

台灣新聞組／台北18日電
台北市長蔣萬安把都更視為重中之重，他特別引用故總統蔣經國名言強調，「今天不做，明天會後悔」。（記者余承翰／攝影）
台北市長蔣萬安把都更視為重中之重，他特別引用故總統蔣經國名言強調，「今天不做，明天會後悔」。（記者余承翰／攝影）

2024大選在即，兩岸議題格外敏感，台北上海雙城論壇今年在上海舉辦，台北市長蔣萬安昨天接受本報系聯合報專訪表示，兩岸局勢險峻，總統大選無法迴避兩岸議題，但民間文化交流還是要持續下去，他堅持續辦雙城論壇，因為兩岸氛圍不一樣了。對於今年夏季會不會親赴上海？蔣萬安預留空間說，目前還沒談到時間、規模、議程等細節，已請副市長林奕華跟上海市討論。

蔣萬安表示，雙城論壇從2010年至今，連續12年沒中斷過，即便疫情時期也還是維持，民眾對於實體舉辦論壇有殷切期盼，雙城論壇也有實質成果，舉例來說，上海學習台北市的垃圾不落地，也學1999市民熱線，上海因此催生「12345」專線。

他指出，上海舉辦大型國際活動很有經驗，比方說上海世博會，台北市馬上要舉辦2025壯年運動會，還有接下來有大型國際賽事，特別在大巨蛋完工後，這些經驗都值得學習交流，當兩岸非常緊張時，更顯重要性和正面意義。

蔣萬安說，雙城論壇應該要持續辦下去，這幾天兩岸航點增加開放，漁產的竹莢魚、白帶魚也恢復進口，月底小三通也能中轉，看得出來即便兩岸在過去形勢險峻或經歷許多波折，但城市之間民間文化交流還是要持續下去。

是否擔心雙城論壇被綠營「抹紅」成政治議題？蔣萬安說，總統大選，兩岸議題無法迴避，但對台北市而言，雙城論壇是很重要的兩岸溝通管道，所以會在創造有利條件下繼續辦下去，雙城論壇有特別意義，在兩岸局勢下有其重要性。

對於台北市前市長柯文哲辦雙城論壇，曾被衛福部前部長陳時中批是「給流氓奉茶」。蔣萬安說，民眾看得很清楚，現在兩岸關係跟去年不一樣，除了開放，接下來還會有幾個航點，包機月底小三通、中轉，現在只限於台灣民眾跟陸籍配偶，很多人希望未來逐步開放，包括團客、商務客等，他覺得氛圍不一樣了。

蔣萬安說，兩岸議題對地方政府、台北市也非常重要，特別這次台灣燈會，上海派團來，是在三年疫情後，對岸第一個觀光代表團來，北市府非常歡迎。

林奕華說，雙城論壇確定今年恢復實體舉辦，應該會在議會休會的7、8月暑假期間與上海市政交流，北市府將組成雙城論壇籌辦小組討論細節。

疫情 陳時中

上一則

金門首現H9N2禽流感 曾禽傳人 21人列追蹤

延伸閱讀

蔣萬安以北市長身分為228道歉 受難家屬：別讓仇恨蔓延

蔣萬安以北市長身分為228道歉 受難家屬：別讓仇恨蔓延
台北市長蔣萬安首度為228事件道歉

台北市長蔣萬安首度為228事件道歉
蔣萬安228會被嗆？秦慧珠點因這2身分：這是他的一門功課

蔣萬安228會被嗆？秦慧珠點因這2身分：這是他的一門功課
代蔣萬安出訪 李四川今赴日參加永續高峰會

代蔣萬安出訪 李四川今赴日參加永續高峰會

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀。（記者潘俊宏／攝影）

張忠謀：半導體全球化已死 自由貿瀕危 晶片恐停止成長

2023-03-16 18:42
桃機將收轉機費 疫情前，桃園機場一年過境旅客達296萬次。因第三航廈、第三跑道等建設、成本增加，桃機3月31日起將向每位過境客收「轉機過境設施使用費」500元，今年估可增5.5億收入。（記者黃仲明／攝影）

桃機3/31起收轉機費 每人500元

2023-03-15 02:27
路透引述知情人士報導，台積電和德國薩克森邦就設廠的協商已進入最後階段，目前著重在取得官方補貼以支持投資。(路透)

美國晶片政策抗中 張忠謀說了兩次「支持」

2023-03-16 01:58
台副總統賴清德（左）去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚（右）就職典禮，並捐贈防疫物資。 （圖：總統府提供）

維持台邦交 宏國要3億修水電站 中國願貸款：與台斷交

2023-03-15 18:47
民俗專家提醒清明節掃墓禁忌。 圖／本報系資料照

清明提前掃墓 4生肖小心犯煞、2個字千萬不要說

2023-03-12 14:25
對於金門上兵泳渡中國案，陸委會回應指出，請社會各界靜待查證結果。（圖／聯合報系資料照片）

「林毅夫第二」？現役軍人泳渡中國 陸委會：靜待查證

2023-03-10 12:47

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚