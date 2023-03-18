蔡政府備戰時傷藥 全民國防啟動 藍委籲全力避戰

俄烏戰爭觸動政府危機意識，由衛福部統籌、跨部會動支上億元台幣購買外傷用醫療物資，全民國防動起來。圖為藥局藥師清點外傷用藥。(記者劉學聖／攝影)

俄烏戰爭觸動政府危機意識，開始全面盤點台灣戰時緊急物資，並迅速動用第二預備金，由衛福部統籌、跨部會動支1.3億餘元（台幣，下同，約450萬美元）購買外傷用醫療物資，並討論戰時食品及藥品需求的因應，衛福部昨天舉行專家會議討論戰略藥品範疇。

國防部 預告修正全民防衛動員準備法，引發民眾恐慌，暫緩修法。儘管如此，蔡政府全民國防的大方向，已動了起來，但動用第二預備金而非一般年度預算 ，立院人士認為，有規避審查之嫌。

根據2022年度中央政府總預算第二預備金動支數額表，國防部、衛福部、教育部 和退輔會，已分別動支3177.3萬元、3483.6萬元、3628.1萬元、3523.6萬元，總計1億3812.6萬元，全用於購買外傷用戰略物資。

據了解，政府購買儲存戰略物資行動，是行政院前院長蘇貞昌去年12月在行政院動員會報的指示，蘇貞昌請國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，研擬各種戰時想定狀況進行模擬演練，並提出具體解決方法，落實戰略物資整備、盤整重要維生設施。

蘇貞昌也指示衛福部及相關部會針對各種戰時醫療需求，進行狀況想定分類，審慎思考如何在戰時為重大外傷、燒燙傷、壓傷等不同傷勢的民眾，提供緊急醫療服務，妥善整合資源，並預先規畫藥物與醫療器材的儲備、安全儲放空間、穩定配送路線等。

國防部軍事發言人孫立方表示，國軍醫院平時囤儲之戰備藥衛材均依衛福部「藥品醫材儲備動員管制辦法」所訂之品項數量執行，與民間急救責任醫院所備存量相同。

在此之前，衛福部食藥署去年10月已公開招標2023年度食藥戰略暨動員業務研習計畫，由天翌管理顧問有限公司以278萬餘元得標，力求強化全民國防意識，落實食藥動員業務的準備，擬邀請食品、藥品、國防、醫院、藥商等單位，規畫今年舉辦7場食藥動員業務研討會。

衛福部去年12月底公開招標2023年度戰略藥品智慧庫存監管研究，由社團法人台灣臨床藥學會以461萬餘元得標，計畫包括蒐集台灣近兩年公民營醫院儲備藥品及醫療器材品項資訊，邀集醫學、藥學、國防等專業人員，對台灣現行儲備的戰備藥品及醫材品項數量提供修正建議，並研究美國、歐盟或日本等國，在因應戰爭、災難時，其藥品或醫療器材的儲備機制。

立院人士認為，政府未將相關預算編於一般年度預算中，動支第二預備金採購，有規避審查之嫌。民進黨立委趙天麟說，政府一開始動用預備金緊急應變國際情勢，是可接受情況，但希望未來相關預算編列能夠回歸公務預算。

國民黨立委徐志榮說，政府就必要藥品管理儲備，以備戰爭時所需，當然有其必要，但更核心的問題，是美中台三方必須全力避戰，而非各方坐視兩岸關係急遽惡化，甚至是藉機操弄兩岸關係，謀取個別政治利益。

中將退伍、曾任國防管理學院院長的前立委帥化民說，這次各部會大量購入，甚至動用第二預備金，代表並不在先前規畫內，而是臨時認為需求急迫，顯然政府真的認為有戰爭風險，且可能是國土防衛等級的決戰。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，此舉代表先前政府對戰爭風險準備不足，如今採購衛材，就備戰觀點不能說有錯。然而從先前「全民國防手冊」問世，立刻飽遭批評閉門造車、內容過時脫節的例子，顯示政府宣傳強化戰備，但實際動作是否有助強化國防？值得商榷。藥品衛材有保存期限問題，到底需要哪些品項，又應該採購多少基數，才能符合所需？都需要好好檢討。

但政府大動作為戰爭風險做準備，是否引發民眾恐慌？淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑則說，儲備戰略物資，不代表一定開戰或期待戰爭，另俄烏戰爭也影響國際物資供應，以此而言，考慮到一旦急需，國際貨源未必充足，如今先提高衛材儲量，不能說錯。

趙天麟說，相關戰略儲備早已行之有年，只是過去沒有跨部會協力，形成多頭馬車，如今全動法因溝通不良而停滯，但其精神不該停下來，台灣不該有鴕鳥心態，準備愈充足愈好，政策也應愈透明愈好，民眾才會更有信心，不至於感到恐慌。