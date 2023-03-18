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鏡電視案「不必查」？NCC主委列被告 藍籲查蔡蘇護航

記者周佑政、馬瑞璿／台北18日電
鏡電視風波延燒，國民黨立委王鴻薇（左起）、林思銘、李德維17日質疑從政院、監院到民進黨立委都在護航。（記者潘俊宏／攝影）
鏡電視風波延燒，國民黨立委王鴻薇（左起）、林思銘、李德維17日質疑從政院、監院到民進黨立委都在護航。（記者潘俊宏／攝影）

鏡電視執照申設是否有外力介入，台北地檢署日前將NCC主委陳耀祥列為他字案瀆職罪被告。國民黨立法院黨團昨呼籲，監察院應徹查鏡電視案，北檢也要嚴辦陳耀祥，而陳耀祥則應知所進退立即請辭，靜候調查。

國民黨團首席副書記長林思銘說，鏡電視在執照審核通過前，爆發股東鬥爭及一連串經營及財務的問題，現在北檢已正式將陳耀祥列為瀆職罪被告，是NCC成立17年來最大醜聞。NCC早已不是獨立機關，而是民進黨附隨組織，變成「髒CC」，檢調務必查出真相。陳耀祥捲入醜聞卻迴避調查，已不適任主委，應立即下台等待調查。

國民黨立委王鴻薇則說，北檢已啟動調查，「監察院還要睡嗎？」去年4月已有兩位監委向NCC調鏡電視相關資料，如今已近一年，監察院動作是什麼？監察院應盡速提出鏡電視調查報告。

國民黨立委李德維說，鏡電視執照案不只蘇貞昌當行政院長時在質詢台高喊「不必去查」，民進黨立委也封殺各種調查管道。國民黨立委質疑從行政院、監察院到民進黨立委都在護航鏡電視，檢調應嚴查誰在護航，並針對當時媒體揭露的錄音檔，調查民進黨前秘書長洪耀福、總統蔡英文和蘇貞昌。

NCC回應，NCC為獨立監理機關，依法審查相關案件，尊重檢調依法列他字案辦理檢舉，NCC將配合辦理，請外界毋須過度解讀、刻意抹黑扭曲。並指外界違法取得資料，意圖透過刑事偵查及媒體操作影響NCC審查鏡電視案，深表遺憾且無法接受。

國民黨 民進黨 蔡英文

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