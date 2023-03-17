不連任交棒王世堅？台立委林昶佐語帶玄機

無黨籍台北市中正萬花區立委林昶佐17日表示，因為家庭成員發現罹患罕見疾病，他將不競選2024連任。（本報資料照片）

2024立委選舉即將起跑，無黨籍台北市中正萬花區立委林昶佐今天表示，因為家庭成員發現罹患罕見疾病，他將不競選2024連任。外界關注林昶佐是否交棒給曾有意參選的民進黨 台北市議員王世堅，林昶佐表示，最後民進黨、友軍以及本土陣營公推的那個對象，不論是誰，他都會支持。

林昶佐今天發布「不競選2024連任 林昶佐聲明」後也公開說明，他表示，過去幾個月以來，他都在準備連任，陸續也有很多民進黨、友軍朋友公開相挺，黨中央也對他非常支持。他要先跟大家講抱歉，這情事是周一才發生，因為家人的健康因素，兩年多前發現有罕見疾病，但周一定期追蹤，對家人來講不是當初期待的最好結果。

林昶佐表示，這周反覆思考，很感謝民進黨選務高層與黨政高層，在過程中仍非常希望是否還有轉圜機會，但最後他還是希望可以放慢腳步，有時間陪伴家人。

林昶佐說，因為涉及選務，不宜再拖，他也跟選務高層溝通，盡早讓大家來部署。他的確很不捨，去年地方選舉綠營很受傷，但在中正萬華基層，里長藍少綠營與無黨籍變多，立委的催票率也是最好，他可以感受基層戰鬥力破表。這也是他反覆猶豫要不要競選連任的原因，但如果未來幾個月他無法全力以赴選舉，也對不起這些朋友，選舉也不會有好的結果。

至於決定不在連任前是否曾跟王世堅溝通？林昶佐說，「沒有」，不希望這件事，好像有「林昶佐要交棒給誰」的情況，他還是尊重好的機制，不斷有新陳代謝，對中正萬華、對台灣都是好現象。

對於是否支持王世堅參選，林昶佐說，民進黨、友軍以及本土陣營最後公推的那個對象，不論是誰，他都會支持。林說，他跟王世堅本來就認識，王世堅辦造勢他會去站台，他在立法院辦活動王世堅也會參加，不管任何人，他都會全力輔選，這也是他最近與民進黨溝通時所說的，7、8年來好不容易鬆動的板塊，如何將組織移轉到新的立委參選人上，大家要更緊密合作。

林昶佐去年才歷經罷免 風波，是否也成為不在競選連任的原因。林昶佐說，「這倒不會」，近年來有很多極端的人在做極端的政治操作，見怪不怪。他也會建議下一個新的參選人，現在的政治氛圍，本來就有很多刻意操作的極端手段，但參選人一定要專心朝著想做的事情去做就好。