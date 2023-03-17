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不蓋民粹捷運 謝國樑：17.7億合理負擔

記者游明煌、邱瑞杰╱台北17日電
基隆市長謝國樑受訪時首度攤開基捷底牌，指行政院前院長蘇貞昌曾提基隆負擔台幣17.7億元，「這是我希望的數字」。(記者蘇健忠／攝影)
基隆市長謝國樑受訪時首度攤開基捷底牌，指行政院前院長蘇貞昌曾提基隆負擔台幣17.7億元，「這是我希望的數字」。(記者蘇健忠／攝影)

基隆市長謝國樑上任將滿100天，因基隆捷運地方分攤經費暴增三倍爭議，交通部次長胡湘麟今天將到基隆會商。外界關心基捷是否「破局」？謝國樑接受本報系聯合報專訪時首度攤開底牌，他會盡最大努力不要破局，但「若沒達共識，我只能抱歉」，行政院前院長蘇貞昌曾提基隆負擔17.7億元(台幣，下同，約5736萬美元)，「這是我希望的數字」。

謝國樑主張基隆市升格直轄市，從這次基捷分攤爭議，可看出升格的急迫及必要性，因為基隆靠自己沒有這樣的條件，如果明明沒有錢，卻一直說要蓋，就會是「民粹捷運」，就像領一般的薪水硬要開賓士車一樣。

謝國樑日前嗆中央，要地方吞下53.86億「門都沒有」，話題延燒。謝表示，交通處一直依大眾捷運法來論述，但發展至今，他可以彈性考量，因為捷運進來，周邊會開發，基隆理應負擔一些，他覺得是合理的；但聯開成果、時間及收入會有多少，都無法精準預估，開發收益存在太多不確定性，而要付的興建費用是很確定的金額，「我的立場就是不能讓基隆市民舉債太多」。

謝國樑表示，光是捷運，基隆的舉債會馬上到上限，聯開收益萬一不如預期，就會很辛苦；站在為基隆人看緊荷包立場，他一定要想辦法向中央爭取更多補助。

有趣的是，前市長林右昌還債多，基隆財政雖變好至第三級政府財力，但中央補助金額反而減少。謝國樑說，假如中央不同意基捷採第四級補助，不就變相逼地方再去借一筆債？他大可把公車處負債17億馬上舉債去還掉，基隆財力馬上就降回第四級，但這是下策。

基隆負擔多少是上限？謝國樑說，如果說出「天花板」就失去彈性，因為蘇貞昌曾宣布基捷總經費425億，要基隆負擔17.7億，「17.7億是合理負擔數字」，他會以蘇貞昌標準來和交通部溝通，「我們努力不要破局，但不是任何條件都接受，會盡最大的努力」。

謝國樑說，這不是市政府單方面決策，也要納入議會決策，他沒想過讓捷運破局，一定支持蓋下去，但若條件沒達到市府和議會共識，「我也只能說抱歉」，但他會承擔。

對於可能解方，謝國樑說，他要求一個較長的專案融資期限，拉長還款期限分擔壓力，至少20到30年，才不會排擠其他政策推展，「如果按比例分攤興建，未來恐按比例分擔營運」，興建和營運分擔比例應一起談，否則未來營運隨便虧損就是幾十億。

「努力談成很有機會，我會盡最大的努力。」謝國樑希望各界多祝福、少責難，套句新北市長侯友宜常說的「好好做事情」，他要「好好做捷運」，希望分擔額再降低。

基隆人關心交通議題，除了基捷，網友最想要問謝國樑「何時給我狗狗肉（Gogoro）？」謝透露，「不只一家有興趣，還包括大家最關心那一家，都願嘗試製造4萬元以下的電動機車」，他會全力促成，今年編列3.6億，首批要補助青年1.2萬輛。

基隆市府前發言人游本明表示，林右昌任內大幅減債，基隆市債務從34億降為67億元，且今年中央統籌分配稅款還多給基隆約10億元，基隆財政狀況比起以前已經改善很多，基捷需要大家一起繼續努力。

謝國樑重要政見兌現進度 資料來源：基隆市政府
謝國樑重要政見兌現進度 資料來源：基隆市政府

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