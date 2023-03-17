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藍選策會名單風波 侯友宜致電朱立倫：拒絕黑金

台灣新聞組／台北17日電
國民黨中央選戰策略會報名單引發反彈，黨主席朱立倫表示，和侯友宜立場一樣拒絕黑金。(記者黃義書／攝影)
國民黨中央選戰策略會報名單引發反彈，黨主席朱立倫表示，和侯友宜立場一樣拒絕黑金。(記者黃義書／攝影)

國民黨「中央選戰策略會報」納入台南市前議長李全教、立委傅崐萁等人，引發黨內反彈。新北市長侯友宜昨發臉書「拒絕黑金在任何政黨出現」，並致電國民黨主席朱立倫，對選策會名單表達強烈不妥，直指「人民觀感不好」。

李全教昨向選策會請辭，國民黨將增聘台南市前議員謝龍介及前立委蘇清泉遞補。但謝龍介昨晚受訪表示，他無意接任，將婉拒加入選策會，並建議暫時擱置。

朱立倫證實和侯友宜通過電話，表示他和侯立場一樣，堅持反對黑金，「黑金絕對不能復辟」，國民黨絕對堅定這個立場，提出來的候選人一定都是清清白白、實實在在。

據了解，朱向侯解釋，選策會是「負責去找候選人」，最後還是需要地方和中央協調才能確定人選，但侯友宜不接受此說法，向朱表達「人民不是這樣看的」。

朱立倫昨受訪時說，選策會和初選的選區沒關係，是幫忙艱困選區找人才，「我不希望選策會造成困擾，選策會是幫忙解決問題不是製造問題，會虛心接受各界意見」。被問到李全教是否會退出選策會，朱表示，由選策會來檢討、反省。

李全教隨後即向選策會請辭，「不想去蹚這個渾水」。對於侯友宜反黑金的說法，李全教表示，他覺得侯友宜不是針對他，他和侯友宜也是好朋友，而且他一輩子清白，侯友宜應該非常清楚。

國民黨中常會前天通過「中央選戰策略會報」，名單除李全教、傅崐萁，還包括前台北縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前桃園縣代理縣長黃敏恭、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順等人。由於名單引黑金質疑，台北市議員鍾沛君開出第一槍，宣布辭去國民黨文傳會副主委職務。

侯友宜昨在臉書發文表示，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金再現，國家人民的利益永遠超越黨派，政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄；當前正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待，黑金不能復辟，「黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路」。

朱立倫表示，選策會裡這些資深的議長、民代還有前縣市長，是要來找年輕戰將，不會受到影響，但也要反省、檢討，怎樣能做得更好，要對立委候選人加分，而不是造成困擾。

傅崐萁昨晚則在臉書指出，侯可以建議有哪些合適的人選可以參與打拚的行列、有哪一些需要再調整，「懇請侯友宜巿長一起承擔國民黨」。

國民黨中央選戰策略會報名單引發反彈，新北市長侯友宜16日發臉書「拒絕黑金」。(記...
國民黨中央選戰策略會報名單引發反彈，新北市長侯友宜16日發臉書「拒絕黑金」。(記者黃義書／攝影)

侯友宜 國民黨 臉書

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