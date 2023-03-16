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拚戰2024 沈富雄：藍若「侯友宜搭配盧秀燕」天下無敵

台灣新聞組／台北16日電
前立委沈富雄表示，國民黨若能提名「侯友宜搭配盧秀燕」角逐2024總統大選，絕對天下無敵。（本報資料照片）
前立委沈富雄表示，國民黨若能提名「侯友宜搭配盧秀燕」角逐2024總統大選，絕對天下無敵。（本報資料照片）

中選會決議，第16任正副總統與第11屆立委選舉投票日將於明年1月13日投票，總統大選倒數中。民進黨主席賴清德15日上午前往登記投入初選，而國民黨要派誰出戰仍在討論中，被視為代表藍營的熱門人選侯友宜遲未表態，引發支持者焦慮。前立委沈富雄直言，倘若國民黨能提名「侯友宜搭配盧秀燕」，那絕對天下無敵，其他人都不用選了。

沈富雄14日在TVBS政論節目《少康戰情室》中，引述近期的一份網路民調直呼「盧秀燕了不起」，因為她的民調現在比侯友宜還高，所以假如她表態參選，國民黨就可以乾脆一點，提侯友宜搭配盧秀燕，如此一來「天下無敵，大家都休息了」、「不用選了」。

至於外界或許會擔心「兩個直轄市長落跑」是否造成負面影響，以及接班人怎麼辦？沈富雄認為，如果是台中的話「那就是江啟臣去選」，至於新北市的部分「當然要尊重侯友宜的安排」。沈富雄分析，侯友宜有三位副市長，「如果他心中有哪一個可以接班的話，當然我們要尊重，但是你也要保證他會當選，他如果落選，會很難看」。

同時沈富雄指出李四川最有可能成為侯友宜的接班人，「川伯也是無敵，川伯如果從台北轉到新北，也是很能跟他比」。針對盧秀燕日前表態「很確定不考慮擔任副手」的立場，沈富雄也說這並非絕對，未來應該還是有轉圜餘地。

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