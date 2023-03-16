冷眼集／一開始就走歪 朱立倫無私無我誰信？

國民黨主席朱立倫16日受訪對於「選策會」名單中，有曾涉案的立委傅崐萁與台南市前議長李全教，都被指「黑金」，黨內觀感不好，朱立倫表示個人部分由選策會來檢討改進，但不要造成困擾。(記者黃義書／攝影)

宏都拉斯要與台灣斷交，國民黨 主席朱立倫15日提醒執政黨「要走對的路」。但黨內選策會，朱提出李全教、傅崐萁等爭議名單，馬上引爆黨內青壯派強烈反彈；就算選策會最後「提對的人」，但選策會的組成一開始就走歪，誰還會相信朱立倫在不分區立委提名，可以展現他天天誇口的「無私無我」？

新北市議長蔣根煌在選策會大力反對傅崐萁，也有其他中常委附和，不過，朱立倫聽取完意見後，僅呼籲「為了2024，大家要團結努力」，此話一出，大家都安靜，最後照案通過。這也反映中常會已不再是國民黨最高權力決策中心，決策都是黨主席一個人說的算。

國民黨月初南投立委補選失利已是警訊，結果朱立倫提出「不會拖，要大家不要躁進」的選策會名單卻爭議滿滿，甚至有立委已經開始悲觀，認為這是拱手將2024讓給民進黨 和賴清德 ，想問朱立倫的目的何在？有想做好總教練角色嗎？

無論朱立倫提出這樣的名單目的為何，選策會就是要協調和提出最好人選，讓國民黨重返執政，成為立法院多數黨；但當各界普遍認為人選不當，有利益衝突者、有賄選出獄者，只會讓選舉更添變數。

去年選策會成立，傅崐萁也在名單中，當時就有人反對；最後縣市長人選決策權，都在朱立倫身上。朱立倫昨批民進黨：「錯誤的政策比貪汙更可怕」，但選策會提出的名單可謂「不戰而降」，難道就不是錯誤決策？錯誤決策加上爭議成員，朱立倫還有臉再批評民進黨？昨有民調顯示賴清德領先侯友宜，已讓國民黨前線緊張；選戰人選布局，朱不能再讓後院著火。