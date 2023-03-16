新聞評論／多重黨政身分惹議 賴主席應迴避大法官審薦

副總統賴清德。(記者潘俊宏／攝影)

10月間將有4位大法官 任期屆滿，總統府日前宣布大法官提名 審薦小組成員。由於蔡總統提名賴清德 擔任該小組召集人，而賴清德兼有黨主席身分，引發外界議論，認為極其不當。不僅如此，近年大法官會議有屈從政治旨意的傾向，而未來15位大法官全由蔡總統提名，更讓人對大法官審案釋憲將愈發傾斜感到不安。理應守護憲法的大法官，若自甘淪為執政黨的護航者，大法官不僅尊嚴盡喪，更將貽害國家社會。

賴清德擔任審薦小組召集人之所以遭到質疑，主要是他目前兼具副總統及民進黨主席身分，且即將成為民進黨下屆總統候選人。這些黨政因素夾纏，將使大法官的審薦變得更政治化，難以保持中立客觀。對此，蔡政府辯稱，由副總統擔任提名審薦小組召集人是「憲政慣例」。但所謂「慣例」，也有基本的分際要守，不容含糊其詞。

事實上，陳水扁任內第二度提名大法官前，並未讓副總統呂秀蓮與聞相關作業。至於馬英九任內，雖分由副總統蕭萬長、吳敦義擔任大法官審薦召集人，但兩人當時並無政黨主席身分，亦無總統參選人身分，並無疑義。何況，憲法訴訟法第一條明定，大法官組成憲法法庭，審理的案件包括總統、副總統的彈劾案及政黨違憲解散案。蔡總統任命賴清德「主席」擔任大法官審薦小組召集人，是創下另一徇私的憲政惡例。

自2003年起，中華民國《憲法增修條文》第五條明定大法官任期為8年，且不得連任。這點，與美國大法官的「終身職」不同。當時修憲的目的，是為「交錯任期制」，讓不同屆次的總統可提7至8名大法官，以免大法官皆出自同一元首之手，導致憲政思維太過狹隘。但由於若干未曾慮及的因素，此一設計初衷不斷遭到破壞，迄今不過20年，15名大法官變成將全由蔡英文提名，造成嚴重失衡。

民進黨指稱，馬總統任內補提名五位大法官時，破壞了「繼任制」規定，將他們的任期訂為八年，是造成「交錯任期制」破壞的主因。事實上，比交錯任期制破壞更嚴重的問題，是全體大法官的「政治化」，失去了應有的專業與獨立。最明顯的例子，是蔡英文剛上任首次提名大法官，為了力保許宗力出任司法院長，為他開闢大法官「再任」的惡例。不僅如此，蔡英文任內多次找許宗力或特定大法官進入官邸商討事情，如此不知節制，顯示雙方都將大法官的獨立精神拋在腦後。

對比之下，美國大法官雖由不同政黨總統提名，但大法官往往能保持獨立思考，未必屈從於其提名總統或政黨的立場。例如，雷根提名的大法官甘迺迪，曾在同婚、墮胎權等議題上支持自由派的意見；小布希提名的羅伯茲，在歐記健保案上則未配合共和黨的推翻劇本。川普任內曾任命三名大法官，但他在輸掉大選後提出選舉無效之訴時，他任命的大法官都未支持。羅伯茲曾說，「法官並非藉著政治承諾交換選票的政客」，這應是對中華民國大法官的當頭棒喝。

蔡總統任命的大法官因同質性高，近年在黨產條例、年改、萊豬、農田水利會等爭議案件上，全都選擇站在執政者這邊。原應守護憲法的大法官，如今卻更像執政黨的護航官。問題就在，蔡總統提名的大法官或為其好友舊識，或為迎合特定團體，並未拔擢真正公正卓越之士，也難怪「大法官」的「大」字日漸貶值。蔡政府不斷對國家體制鯨吞蠶食，連大法官制度都能扭曲，那台灣還剩什麼民主？