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新聞評論／非核勳章歸蔡總統 缺電後患留百姓

聯合報社論
核2廠2號機14日期滿停機除役，圖為核2廠位於台2線的的核二標示。(記者黃義書／攝影)
核2廠2號機14日期滿停機除役，圖為核2廠位於台2線的的核二標示。(記者黃義書／攝影)

在缺水缺電聲中，蔡政府昨天仍不計後果地把核2廠2號機停機除役。一夕間，台灣便少了7、80億度的穩定電力。經濟部長王美花極力粉飾太平，稱會用各種方式將核2的電力缺口補上，絕對不會發生缺電。但這種承諾，跟農委會主委陳吉仲保證「不缺蛋」一樣，都是政府官僚的空口白話，沒有任何可信度。一旦發生缺電，受苦的就是民眾和產業界罷了！

缺電並不是杞人憂天。以台灣能源架構的不穩定性，加上台電唯唯諾諾缺乏擔當的性格，近年電力供應一直處於不透明及不確定狀態，大小停電、跳電事件層出不窮，而台電的推託藉口已到了光怪陸離的地步。半年來，產業界不斷提出核2廠2號機「延役」的呼籲，蔡政府始終置若罔聞。原因無他：蔡總統極力推動「2025非核家園」，一心完成民進黨「反核」大業，就算面臨缺電風險也在所不惜。

一個主政者能將國家的能源供電大政如此意識形態化，說穿了，除了不務實，還帶有更多的冷血和無情。現代政府的功能，主要是為了提供人民更多生活的「服務」，並不是為了「指導」人民如何生活；而蔡政府卻用民進黨的「反核」神主牌強加於人民，即使造成電價大漲、乃至缺電，也在所不惜。也正因為如此自以為是的心態，當國際社會已將核電重新列為「綠色能源」，只有台灣還硬要把運作良好的核電廠關掉；當國際天然氣價格因俄烏戰爭而三級跳，只有蔡政府還死抱著「燃氣發電五成」的目標，完全不思調整。這樣的心態，豈止傲慢，簡直是食古不化，更昧於現實！

試想，把乾淨的核電廠關掉，然後加開火力電廠燃煤，台灣的空氣品質豈能不變糟？同樣的，把成本低廉的核電廢掉，然後進口兩三倍成本的天然氣來發電，電價豈有可能不上漲？過去7年，蔡政府口口聲聲保證廢核不會造成缺電或電價上漲；事實上，台灣不僅近年發生過多次大停電，政府更硬要台電吞下高昂的發電成本，導致原本財務健全的台電背上數千億虧損。

這兩天，王美花說出「台電不能倒」之語，暗示電價必須調整；另外，水價也要檢討。試想，目前蛋、雞、豬、油等民生物資價格正在大漲，政府此際再調高水電價格，豈不是正好觸發萬物齊漲的機關？深一層思考問題何以致此，其禍首，不正是喜歡粉飾太平、製造假象的蔡政府嗎？近年蔡政府動不動就用「凍漲」來處理油電水價，將客觀的「調價公式」扭曲至不成形狀；日積月累直到支撐不住，還是必須走回調漲之路。這不就是「寅吃卯糧」的政府！

對於核2廠2號機強制除役，王美花技巧地把藍營拖下水，聲稱因為新北市政府不肯核發室外乾式貯存場，導致燃料棒無處存放，且目前燃料池已滿。這樣的說法，彷彿經濟部極想讓核2廠繼續營運，卻遭新北市府阻攔而未能如願。事實果真如此嗎？恐怕不然！如果蔡政府真的以民為念，如果真的在乎供電的充裕，經濟部即應主動邀請新北市政府共商室外貯存場的設置處理，以取得共識。以蔡政府一向行事之霸道，怎可能被區區新北市政府卡住？

核2廠除役，對蔡總統而言，「非核家園」又更推進一步，這顆「反核」勳章即將到手。但對於台灣人民而言，則是距離「缺電」又更近一步，距離「漲電價」則是咫尺之遙，馬上就會實現。蔡英文只想著她的非核大業，王美花只顧著粉飾太平，台電只顧著奉承上意，有誰在想台灣人民所需的電力？(轉載自聯合報社論)

民進黨 天然氣 蔡英文

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