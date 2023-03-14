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核2二號機除役 經長稱供電無虞 學者質疑

記者黃有容、鄭媁、鍾泓良／台北14日電
經濟部長王美花表示，民生很重要，但「台電也不能倒」，並無承諾電價凍漲。圖為王美花舉行記者會強調核二除役不會讓台灣缺電。（記者曾原信／攝影）
經濟部長王美花表示，民生很重要，但「台電也不能倒」，並無承諾電價凍漲。圖為王美花舉行記者會強調核二除役不會讓台灣缺電。（記者曾原信／攝影）

核二廠二號機運轉40年，今天依法除役停止運轉。經濟部長王美花昨天舉行記者會表示，今年新增通霄小型機組及大潭八號機，白天有太陽光電、夜間有抽蓄加慣常水力，保證供電無虞。不過，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸認為，把抽蓄水力發電也算入根本是騙人，在政府堅持非核家園政策下，若無新配套，台灣注定缺電。

王美花表示，今年新增通霄小型機組及大潭八號機合計130萬瓩上線運轉，裝置容量合計大於停機的核二二號機98.5萬瓩；另外，白天尖峰用電期間有太陽光電500到600萬瓩，夜間有抽蓄加慣常水力440萬瓩，新時間電價需量反應等需求管理轉移用電100萬瓩。另以精準歲修方式，也就是每半年檢討歲修規畫縮短為每兩周檢討，縮短歲修時間，供電無虞。

台電說，為因應核二二號機停機，去年規畫各機組歲修時間，且冬季風電常有超過100萬瓩發電量能，讓提早歲修規畫更有餘裕。由於大潭八號機4月底開始測試，3月底前有包括大林二號機、通霄二號機等中大型機組回歸共325萬瓩，4月底前有林口一號機、通霄三號機回歸共386萬瓩，完全可銜接供電。

台電發言人吳進忠表示，到6月底前，備轉容量率日尖峰可在10%以上、夜尖峰則在7%到8%，7月預估日尖峰11%至12%、夜尖峰7%，雖風力發電在夏天比較少，但可維持在二、三十萬瓩，太陽光電夏天白天超過700萬瓩；由於太陽光電改變尖峰模式，水力發電將會集中於夜尖峰三小時，慣常水力在夜尖峰可調度170到180萬瓩，也會根據水情盡量節約用水。

不過，清大教授葉宗洸指出，核二廠二號機一年可發出75到80億度電，停止運轉後，經濟部說從水力調度不會有問題，但過去幾年，慣常水力發電平均都在35億度左右，去年上半年運氣好、北部天候不錯可到58億度，但並非每年都如此。

「經濟部還特別把抽蓄水力發電也算入，根本是在騙人。」葉宗洸說，抽蓄水力發電必須先用電把水抽到高處，需要用電時再把水放下，等於先發電力去抽水，怎麼能算到供電預度？今年水情不穩，日月潭儲水量開始快速下降，不僅影響慣常水力發電，也連帶影響抽蓄水力發電，怎麼會沒有缺電疑慮？又如何靠水力調度滿足供電需求？經濟部作法是掩耳盜鈴。

水電雙漲近在眼前。立法院經濟委員會昨日針對水情召開專案會議。立委指出，氣候變遷、缺水恐成常態性問題，耗水費開徵也無助工業降低用水，建議檢討水價機制，讓高耗水產業善盡責任。經濟部長王美花回應，自來水價確實須重新考慮，預計二個月內檢討產業用戶水價。

另外，經濟部電價費率審議委員會本月底將討論4月至9月電價，雖然立委表明希望台電不漲電價，避免通膨更嚴峻，讓企業、民生都可以站得住，但王美花說，台電也須要「撐住」。相關言論與態度被視為民生電價將調漲。

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