管中閔出書紀錄卡管心路歷程 「搞我的人 我不會忘掉」

台大前校長管中閔出書，談「卡管」心路歷程。（記者曾原信／攝影）

「讓我們共同記憶這段歷史，未來不要犯下同樣的錯誤、讓大學自治可以堅持，那是台灣價值、台灣精神最重要的一部分。」台大前校長管中閔昨舉行「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」新書發表會。他說，這是他個人的「劫後餘生錄」，幫助他的人他永遠會記得，「搞我的人、我也不會忘掉。」監委高涌誠、王幼玲、蔡崇義昨則發新聞稿，反批管中閔新書嚴重背離事實。

該書由作家楊渡和管中閔合寫，記錄2018年台大校長遴選事件過程。楊渡訪談重要相關人士，管中閔則寫下18篇心路歷程記事。包括行政院前院長陳冲、台大前校長李嗣涔、聯合報前社長張作錦、清大教授李家維、台大副教授徐丞志等人都出席致詞。

「這樣一件干涉大學自治、高教發展的重要事件，必須留下紀錄。」管中閔說，選擇在「卡管」案四年多後出書，是因他後來發現許多人已無法清楚記得此事，「這麼一件掀起滔天巨浪的事，竟要船過水無痕？」許多人傷害很多人、做了很壞的事，「沒人再提所以不用負責？」因此央請楊渡書寫這本書。

管中閔說，自己是風暴 中心、有太多情緒，不適合做歷史書寫。他希望大家記得這件「荒謬絕倫的事情」，「這是台灣高教歷史上空前的事情，但如果我們不記憶這段歷史、從中學得教訓，我們能確定這件事一定是絕後嗎？」

管中閔回憶，有段時間他躺在醫院，有人到醫院告訴他，工作單位收到政府通知，要調查他和這個單位的來往紀錄，限時七天給資料。問他是哪個單位？他只敢在白紙寫下「監察院」三字，看完就收回，「這種事只有情報電影才看得到！」

管中閔說，不續任台大校長是因年齡偏高，也期許自己「做一次很有智慧的下台」。他個人對教育部 長潘文忠完全沒懷恨在心，也理解潘在卡管案上面對政治力介入的左右為難，「至少沒有像後來那一位（指吳茂昆）。」

張作錦說，這本書談的「不只是大學的脊梁、更是台灣的脊梁」，民初東北軍閥張作霖曾說，寧可少養5萬陸軍也要辦東北大學 ；另位軍閥曹錕甚至說，「哪個人對我的教授不禮貌、我就要他的腦袋。」相較下，卡管案「實在讓人看不明白」。

管中閔出書指控監察院「卡管」干預大學自治，監委表示，管中閔於2018年1月5日經台灣大學校長遴選委員會選為該校新任校長後，即經媒體披露違法兼職、兼課之情事，經民眾到院陳情，監察院立案調查，最終做成調查報告，調查重點側重在整體制度之改善，對該次校長遴選結果之合法性仍由主管機關教育部依權責判斷，監察院並未置喙，所謂「卡管」及干預大學自治之指摘，顯然與事實嚴重不符。

監委說，管中閔針對監察院依法二次通知其到院說明，不但多次以「眼睛痛」等理由推託不到，甚至還在翌日到嘉義跑選舉行程，其規避調查程序之輕慢態度昭然若揭。