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廉署中調組搬至興大校區 教授：老蔣時代也不敢這樣搞

記者洪敬浤、陳秋雲、余采瀅、曾健祐／台中14日電
中興大學舊園藝系館整修後，將提供廉政署中調組遷入辦公，引發校內教師反彈。（記者黃仲裕／攝影）
中興大學舊園藝系館整修後，將提供廉政署中調組遷入辦公，引發校內教師反彈。（記者黃仲裕／攝影）

廉政署中部地區調查組現址位於南投市光明路，因該處被畫入中興大學南投校區，將搬至興大台中校本部舊園藝系館與老舊宿舍群興大一村；不同院系教授齊聲反對，批評廉政署具司法警察權，將辦公廳舍設在校園內，違背「軍警檢調不入校園」原則，直言「匪夷所思、老蔣時代也不敢這樣搞」，此事未經校務會議討論，大開大學自治倒車。

廉政署中調組將搬至興大台中校區大學路、中興東路口有60年歷史的二層樓原園藝系館、精密研究所，並斥資4658萬元台幣（約152.9萬美元）裝修，規畫為行政辦公室，已掛上法務部廉政署招牌；對面的興大一村宿舍群也正在修繕，未來作為廉政署中調組的偵訊室及臨時偵查庭。

校內師生對此多無所悉，有教授路過看到施工告示牌很驚訝，細問後才得知包括數名檢察官在內的廉政署中調組將遷入。台中其他大學曾任學務長的學者直言，「此舉就算沒踩紅線，也已經趨近紅線」。

興大二名校務會議代表直指，此事未經校務會議討論，有黑箱作業嫌疑，「就算不送校務會議，也不該由校長等少數人決定」。

廉政體系人士直言，此事真的非常奇怪，萬一有帶人犯進出，對學生、教授無疑是莫名壓力，相當不宜。但曾駐廉政署辦案的檢察官說，廉政署受理檢舉、檢察官交辦為主，以公部門涉貪瀆案居多，基本上和學術倫理不相關，除非國立學校捲入弊案，否則借用大學廳舍無太大影響；偵查庭、詢問室通道配設，本就有隱蔽、獨立性，不會大剌剌進出校園。

興大學生會長邱仲賢說，校方未向學生說明，目前不清楚全貌，不便評論；廉政單位進駐後，若影響學生權益，將採問卷調查蒐集民意，再向學校反映。

廉政署中調組表示，配合行政院活化中興新村政策搬遷，借用中興大學舊園藝系館辦行政業務，校外宿舍區作為辦案區域，不會影響校務運作或有任何疑慮。

據了解，廉政單位進入中興校園是在某次中興新村協調會上，由中興大學校長薛富盛主動提出，廉政署苦尋廳舍未果，因而配合辦理。記者詢問薛的回應，校方轉達「校長沒有評論」。

中興大學表示，廉政署中調組大樓移撥興大南投分部使用，該署商借中興校舍作為中部據點，經校內簽准核定，借用年限仍在商議中；修繕經費由廉政署支應，6月將進駐，廉政署主責公職人員反貪、肅貪，進駐校內為行政辦公部門，無涉軍警不入校園。

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