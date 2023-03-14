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黑白集／桃園忠烈祠鬧劇 請神容易送神不難

黑白集
桃園忠烈祠是昔日的桃園神社。（本報資料照片）
桃園忠烈祠是昔日的桃園神社。（本報資料照片）

桃園忠烈祠發生「抗日英雄」與「日本大神」共處一祠的鬧劇，新市府迅即裁定：將大神送回日本。張善政從善如流，快刀斬亂麻，值得肯定。

台灣光復後，日本殖民時在台興建之神社幾乎拆除殆盡。桃園神社碩果僅存，先改為安奉鄭成功為主神，繼而改成忠烈祠。儘管各界對昔日神社的去從看法不一，但「舊桃園神社」被保留為市定古蹟，如今作為「桃園忠烈祠」使用，則行之有年。

這次事件所以引發爭議，是鄭文燦在去年底卸任前修改辦法，對神社園區的委外經營改採空白授權。不料，委外廠商竟迎來日本「天照大神」等神祇供奉，一夕將忠烈祠又變成了日本神社。如此一來，收復台灣的鄭成功、八年抗日的英雄，都被迫與日本大神共處一祠，根本不倫不類。

這項活動以「文化」之名舉辦，實際從事宗教活動，無論對忠烈祠或日本神道教都缺乏尊重。活動本身荒誕不經，卻無法可管，問題就出在鄭文燦舊市府下台前夕匆匆放寬管理辦法。這些亂象，顯示舊市府的管理決策問題重重。

鄭文燦市府把「請神」看得很容易，放水讓委外廠商自行其是，搞出這場羞辱國家尊嚴的爛攤。張善政展現的則是，只要抓對原則，「送神」未必很難。如果去年桃園市長選舉是民進黨獲勝，很難想像，這齣鬧劇要演多久？

日本 張善政 古蹟

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