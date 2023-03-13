民進黨初選開跑 賴清德兩岸論述預料不會有太大改變

副總統賴清德12日參加中醫師公會全聯會活動，民進黨總統初選13日開跑，他將派人領表。（記者林伯東／攝影）

民進黨 總統初選開跑，今天起至17日開放領表登記。據了解，副總統賴清德 在今天派人領表，另擇期登記；登記時間點最快可能是3月15日。

據悉，未來賴清德競選總統總部總幹事已經確定由屏東縣前縣長潘孟安擔任，包括賴清德登記初選的時間、總部成立及與各派系之間的聯繫，潘孟安都將扮演舉足輕重的角色，協助賴做主要決策。潘孟安曾在國外經商、擔任縣長，產業界人脈豐富，也會協助賴清德打通各地組織，強化「社會力」。

賴清德登記參與民進黨總統初選之後，將進入「候選人模式」，登記當天會發表簡短談話，但談話內容主要是「向國人報告」，主要政見會待正式初選或大選階段才陸續釋出。由於國民黨人選狀況不明，賴陣營也希望保持穩健，待主要政黨對手出爐再拋出政策藍圖，一較高下。

對於民進黨內是否會有其他對手，賴陣營也持保留空間，隨時做好戰鬥準備。不過，行政院前院長蘇貞昌日前已經公開支持賴清德參選2024，行政院長陳建仁也曾經公開稱讚賴，黨內一般認為，賴「定於一尊」的可能性較高。另有黨政人士認為，經過南投立委補選，賴在黨內的地位確實更穩固。

至於外界關注賴的兩岸論述，並好奇賴是否在登記時再拋出新論述。據悉，賴清德日前已拋出「和平保台」，隨後就任黨主席時也強調「務實地認定台灣已經是一個主權獨立國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要」，並重申未來會站穩蔡英文總統提出的「四個堅持」路線，這些內容已經是「主旋律」，不會有太大改變。

賴清德昨天到高雄參加中華民國高雄醫學 大學全球校友總會會員大會，有高醫校友高呼「加油」、「總統好」。賴清德表示，盼與醫界共同合作並結合社會力量，成就「健康台灣」的目標。

高醫全球校友總會第一屆理事長梁明聖表示，民調顯示，賴清德在2024總統參選人中，支持度達36%，遙遙領先另外位名氣高的參選人；在賴副總統睿智的領導下，可以更上一層樓。

賴清德致詞表示，他在念台大復健醫學系實習時，曾照顧過高醫創辦人杜聰明教授；他隨後頒發一一一年度國科會傑出研究獎，給高醫校友、中山大學醫學院院長余明隆。