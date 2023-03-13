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黑白集／曠世奇才的台灣廢土「傳奇」

黑白集
彰化縣福興鄉福寶生態園區向來是水鳥天堂，但彰化縣環保聯盟前往察看，賞鳥屋外看到的不是水鳥，而是與賞鳥屋等高的大量廢土。(圖：彰化環保聯盟提供)
彰化縣福興鄉福寶生態園區向來是水鳥天堂，但彰化縣環保聯盟前往察看，賞鳥屋外看到的不是水鳥，而是與賞鳥屋等高的大量廢土。(圖：彰化環保聯盟提供)

繼新竹棒球場挖出廢電線後，南寮漁港的「沙丘造景」也四處可見廢磚、鐵棍，泥水遇雨則直接被沖進大海，排水箱涵已完全被汙泥淹沒。令人好奇的是，新竹市是全台所得最高的城市，為何市民對這些發生在眼皮底下的事視若無睹，從未發出質疑？

在台灣，營建業的廢棄土是一門大生意，黑白兩道競相插手，企圖從廢土鍊黃金。但像新竹這樣，公然把廢棄土填進造價不菲的棒球場，或者把廢棄土倒在海岸邊而美其名為「造景」，都是不可思議的事。南寮漁港的沙丘造景更絕，還獲得水利署逾1億元(台幣，下同，約321萬美元)的補助，打著「土壤資源再利用」的旗號，公然把台灣海岸變成廢土棄置場。

林智堅的論文抄襲，不過是為自己打造「金身」，雖然欺世盜名，倒不致造成太大的「公害」。但棒球場及海岸填充棄土之事，就是可怕的弊案，除了涉及利益勾結，還危及公共安全。棒球場傷害球員，已是既成事實；而廢泥水流入海洋，則造成生態環境破壞。蔡英文要多盲目，才會把林智堅當成曠世奇才？

台灣的廢土故事說不完。郭再欽的學甲爐碴案，靠農地填爐碴就大賺21億元。韓國瑜丈人的砂石場4年前遭開挖，雖未發現棄土，韓的支持度已大傷。這些，比起林智堅在公共工程填棄土，都要自嘆弗如。愛鄉愛土的民進黨，愛到哪裡去了？

林智堅 蔡英文 韓國瑜

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