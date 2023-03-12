再戰2024總統？宋楚瑜：年齡不是問題 我的信心還不錯

宋楚瑜說，年齡不是問題，是信心與青春同在，「我的信心還不錯吧，你看看我80幾歲的人像個老頭嗎？」（本報資料照片）

今天是國父孫中山逝世紀念日，親民黨主席宋楚瑜今赴國父紀念館表達敬意。宋楚瑜受訪被問到是否再度選總統，他說，年齡不是問題，是信心與青春同在，「我的信心還不錯吧，你看看我80幾歲的人像個老頭嗎？」、「如果早一點，2000年你選我，台灣會變成這樣嗎？」

對於是否參選2024，宋楚瑜表示，那麼多鄉親給他加油，他前一段時間也去大陸，因此年齡不是問題，是信心與青春同在，「我的信心還不錯吧，你看看我80幾歲的人（當場做武打動作）可不可以啊？這像個老頭嗎？」

被問到新北市長侯友宜 是否選總統，還是自己要再度親征，宋楚瑜表示，這個問題不需要答覆，「如果早一點的話，2000年你選我，台灣會變成這樣嗎？」所以他不必再怨嘆，他盡了努力，現在該努力的是大聲疾呼，找回在台灣奮鬥的目標和理想。

宋楚瑜表示，主權在民，任何政黨必須把人民福祉放在心裡，真正了解人民需要什麼。大家都在問到底要支持誰，現在要支持的是真正可以帶領全台民眾，走向自由開放，讓每一個鄉親享受到自由民主生活。

宋楚瑜提及他日前說的「三個找回」，第一，找回民主政治的信心；第二，找回民選政府的信任；第三，務實處理國際事務兩岸關係。