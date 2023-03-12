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「最會帶職參選」 藍：賴清德才是政治負心漢

記者程遠述╱台北12日電
副總統賴清德挨批是最會帶職參選的「政治負心漢」。(記者劉學聖／攝影)
副總統賴清德挨批是最會帶職參選的「政治負心漢」。(記者劉學聖／攝影)

民進黨祭出「誠信條款」，不建議現任議員參與2024立委選舉，國民黨昨天表示，民進黨主席賴清德才是最會帶職參選的「政治負心漢」，民進黨為了選舉利益，急忙提出虛假的誠信條款，根本自打臉。

民進黨「誠信條款」被解讀為劍指新北市長侯友宜可能「落跑」參選總統，民進黨立委林楚茵日前表示，國民黨鼓勵薪水小偷，默許當選後連議會都還沒開議的市議員挑戰立委，國民黨為了搶位子蒙起良心，硬要幫侯友宜落跑鋪路。

國民黨表示，賴清德1998年一屆國大代表還沒當完，就去選台南市立委；2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長；2017年台南市長沒當完，賴清德還拒絕進議會，跑去當行政院長，「還被蔡英文嗆，當總統，誠信是最基本的條件」。

國民黨批評，民進黨才是真正的負心漢，哪來的勇氣談良知與誠信。最會帶職參選的賴清德，就是最沒誠信的負心漢。國民黨表示，究竟誰沒有誠信，毫無良知，大家都看得很清楚。

國民黨說，賴清德現在有兩種身分，要選舉時就是黨主席，要擔任大法官審薦小組召集人時，又變回副總統，身分轉換，如魚得水，似乎毫無黨政不分的信賴問題。民進黨打算以誠信條款劍指侯友宜，卻無法約束累犯落跑參選的賴清德，所謂「以子之矛、攻子之盾」，民進黨誠信條款卻凸顯自己的矛盾。

去年九合一大選，「蔡前主席」挨批沒收初選，如今2024大選，「賴主席」卻是沒收民主；觀察家說，賴清德參選黨魁時曾豪氣承諾「一定會有公平初選」，「信賴台灣」恐再度跳票，還是民進黨所謂的誠信，只能約束侯友宜、無法約束賴清德？

民進黨 賴清德 國民黨

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