中選會公告：明年1/13選總統、立委

第16任正副總統與第11屆立委選舉投票 日，中選會昨決議明年1月13日投票，今年11月20日至24日舉行候選人登記。中選會預計明年1月19日前公告正副總統與立委選舉當選人名單，並於明年1月25日前致送當選贈書。

中選會日前通過總統、立委同日投票，立委法定宣誓就職日為2月1日，立委選舉需在就職前10天完成選舉，因此必須在明年1月21日前完成選舉。中選會昨天表示，投票日期經過邀集考選部、內政部、經濟部、人事行政總處、勞動部、各縣市選委會研商，昨提報委員會議討論，決定明年1月13日投開票 。

此外，中選會今年9月13日至17日將受理申請正副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理選舉連署書件，11月14日前公告連署結果。

中選會預計12月5日前審定正副總統選舉候選人名單，12月11日舉行抽籤決定號次，並於12月16日至明年1月12日間，辦理電視政見發表會。

立委選舉作業部分，中選會將在11月7日發布立委選舉公告，12月20日為區域、原住民 立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告的政黨號次抽籤，預計於明年1月2日公告立委候選人名單。