民調：藍營侯友宜獨強 配朱立倫輸郭台銘柯文哲組合

中廣蓋洛普民調，侯友宜搭配朱立倫支持度落後其他兩組人選。(本報資料照片)

中廣蓋洛普公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，其中顯示，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘 搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜 搭配主席朱立倫則是18.23%居最後，尚未決定為15.57％。

另根據該民調 ，有近53%民眾支持新北市長侯友宜盡早宣布參選，33%民眾支持鴻海創辦人郭台銘盡早回歸國民黨。

在各陣營總統候選人支持度方面，民進黨內可能總統人選中，支持賴清德出馬競選總統的民調為46.47％，行政院長陳建仁為7.91％，鄭文燦3.26％。

國民黨內方面，侯友宜選總統支持度為33.45％，如果郭台銘有國民黨籍，則獲19.7％支持，朱立倫為8.09％。

而民眾黨及無黨籍可能的總統提名候選人支持度方面，支持柯文哲的民調有30.54％，無黨籍郭台銘則為23.33％。

侯友宜針對民調表示，每個人都要有一個正向的力量，所謂正向的力量是集個人的心力，好好為這塊土地打拚，這就是提升正向力量，向前走最重要目標，所以不管任何問題，大家一起齊心齊力、為國為民好好打拚。

針對民進黨新聞部主任兼發言人張志豪昨批侯友宜荒廢市政，一心只想選總統，侯友宜回應，現在是新北市的市長，不斷每一分、每一秒努力全力衝刺市政，是每一個人應盡的責任，包括民意代表，「我們都是並肩作戰」。

面對朱立倫可能徵召侯友宜選總統，侯友宜則說，新北市有1032個里長，里長們關心地方的大小事，所以常常有機會都會給他市政的意見和建議，這些里長的聲音不只在座談會，平常見到他就會反映地方事務，「我會認真把地方的事務做好」，所以大家都能同心同力。