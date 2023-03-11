民調：藍營侯友宜獨強 配朱立倫輸郭台銘柯文哲組合
中廣蓋洛普公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，其中顯示，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦參選，支持度有36.45%，鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；國民黨的新北市長侯友宜搭配主席朱立倫則是18.23%居最後，尚未決定為15.57％。
另根據該民調，有近53%民眾支持新北市長侯友宜盡早宣布參選，33%民眾支持鴻海創辦人郭台銘盡早回歸國民黨。
在各陣營總統候選人支持度方面，民進黨內可能總統人選中，支持賴清德出馬競選總統的民調為46.47％，行政院長陳建仁為7.91％，鄭文燦3.26％。
國民黨內方面，侯友宜選總統支持度為33.45％，如果郭台銘有國民黨籍，則獲19.7％支持，朱立倫為8.09％。
而民眾黨及無黨籍可能的總統提名候選人支持度方面，支持柯文哲的民調有30.54％，無黨籍郭台銘則為23.33％。
侯友宜針對民調表示，每個人都要有一個正向的力量，所謂正向的力量是集個人的心力，好好為這塊土地打拚，這就是提升正向力量，向前走最重要目標，所以不管任何問題，大家一起齊心齊力、為國為民好好打拚。
針對民進黨新聞部主任兼發言人張志豪昨批侯友宜荒廢市政，一心只想選總統，侯友宜回應，現在是新北市的市長，不斷每一分、每一秒努力全力衝刺市政，是每一個人應盡的責任，包括民意代表，「我們都是並肩作戰」。
面對朱立倫可能徵召侯友宜選總統，侯友宜則說，新北市有1032個里長，里長們關心地方的大小事，所以常常有機會都會給他市政的意見和建議，這些里長的聲音不只在座談會，平常見到他就會反映地方事務，「我會認真把地方的事務做好」，所以大家都能同心同力。
該民調調查對象為台灣22縣市20歲以上具投票資格民眾，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法，完成電訪成功比率為58.96％，針對有效樣本性別、年齡、戶籍地進行加權，完成電訪有效樣本數1076份，在95%信賴水準之下，正負誤差為2.99%，調查時間為3月7至9日，以MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統執行調查。
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