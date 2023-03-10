賴清德提誠信條款 挨酸落跑始祖 綠基層也反彈

民進黨主席賴清德提案，不建議現任議員參選立委，引發外界質疑。(本報資料照片)

民進黨 中執會前天通過黨主席賴清德 提案，不建議現任議員參選本次立委，外界質疑是民進黨版「大局條款」，引發綠營基層反彈。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，難道民進黨不重視世代交替嗎？他質疑民進黨此案是要操作選戰議題，綠營民代過去「落跑」斑斑可考，將來也會一起檢視。民眾黨更直指提案的民進黨主席賴清德本身就是「落跑始祖」，要問賴還記得辜負民眾的期待多少次嗎？

民進黨新聞部主任張志豪說，不建議現任議員參與本次立委選舉屬於原則性宣示，會送交提名策略小組協調時參考，國民黨不要刻意扭曲民進黨中執會通過的「誠信條款」原意，反觀國民黨，包括新北市長侯友宜、北市議員徐巧芯、游淑慧等人蠢蠢欲動，想落跑參選其他公職，國民黨應好好面對自己的初選制度是否公平、公正？

不過，有意參選高雄第二選區立委的民進黨高雄市議員黃秋媖說，中執會通過的提案只是原則性宣示，未明文規定禁止，應讓民意做出選擇。民進黨高雄二選區現任立委邱志偉表示，黨中央通盤了解全台狀況後，經黨主席說明及黨內最高決策討論通過，身為黨員應遵守黨決議。已表態參選立委的民進黨縣議員陳明達說，黨中央做出此決策對現任議員造成困擾，但不會改變他的決定，因為黨中央是不建議、非禁止，他會照自己步調走，讓人民做決定。

台北中國時報報導，曾銘宗表示，這是民進黨選戰策略，目的是在議員轉戰立委等議題上操作。他質疑民進黨不重視世代交替嗎？過去民進黨議員、立委落跑的案子斑斑可考，到時候國民黨團也會提出來檢驗。民進黨立院黨團解釋，誠信條款沒有強制性，是提醒大家對人民的承諾，也是對支持者的表態。

民眾黨也指出，2014年賴清德承諾若連任台南市長，一定做好做滿4年，即便挾著破72％高得票率，仍在2017年華麗轉身北上接閣揆。而後眼見2020總統大選將至，時任賴院長一句「時間已經到了」，屁股拍拍瀟灑走人。

據報導，民進黨總統初選登記下周一展開，呼聲最高人選賴清德的兩岸論述備受關注，傳出今年2月間，賴邀請深藍學者在官邸餐敘，聽取政治選情及兩岸意見。與會者表示，以前對賴的感覺是強調「台獨」理念比較多，但席間賴談「和平」反而多；與會者認為，「賴清德的做法，是在做執政的準備」。

據了解，這場餐敘是透過曾協助民眾黨主席柯文哲競選台北市長連任的姚立明，邀親民黨籍的國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥、前親民黨立委李桐豪、台北市前副市長鄧家基。與會者指出，在兩岸立場上，之前就知道賴清德和他們不太一樣，席間賴清德的立場就是「務實台獨工作者」及「和平保台」。

但與會者說，以前感覺賴清德「台獨」理念說很多，這次則強調「務實面」的概念，反而「和平」部分講的比較多，並不斷強調蔡英文總統提出的「4個堅持」，稱將延續蔡的兩岸政策。

與會者認為，「蔡英文跟馬英九執政後，幕僚圈越來越狹隘」，賴清德有意爭取大位，廣求民瘼是好事，賴應該是希望多聽不同聲音，形成台灣最大共識。若想要當執政者，就要強調用最大公約數來處理問題，「這樣的做法，就是在做執政的準備」。